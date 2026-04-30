پاکستان: لە پەیوەندیی بەردەوامداین بۆ رێگریکردن لە پەرەسەندنی گرژییەکانی ناوچەکە

پێش 53 خولەک

پاکستان سووربوونی خۆی لەسەر بەردەوامیدان بە نێوەندگیریی نێوان واشنتن و تاران راگەیاند، بە مەبەستی رێگریکردن لە پەرەسەندنی زیاتری گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گەیشتن بە رێککەوتنێکی گشتگیر.

پێنجشەممە، 30ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی پاکستان، لە راگەیەنەراوێکدا، جەختی لە پابەندبوونی پتەوی وڵاتەکەی کردەوە بۆ بەردەوامیدان بە ئاسانکاریکردن لە پرۆسەی دیالۆگی نێوان ئەمریکا و ئێران، بە ئامانجی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان و کەمکردنەوەی گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، کە پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانیان لەگەڵ چەندین وڵات بەردەوامە بۆ پاراستنی ئارامی لە ناوچەکە و مسۆگەرکردنی ئاگربەست، هاوکات دووپاتی کردەوە کە کەناڵەکانی گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی واشنتن و تاران هێشتا کراوەن.

لە 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل جەنگێکیان دژی ئێران دەست پێکرد، لە بەرامبەریشدا تاران هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و چەند ئامانجێک لە وڵاتانی ناوچەکە، کە بە "پێگە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا" ناوی بردن. دواتر لە 8ـی نیسانی ئەمساڵ، بە نێوەندگیریی پاکستان، واشنتن و تاران ئاگربەستێکی کاتییان راگەیاند.

دواتر لە 11ـی نیسان، پاکستان میوانداریی گەڕێک لە دانوستانەکانی نێوان هەردوو لایەنی کرد، بەڵام نەگەیشتنە هیچ رێککەوتنێک. پاشان لە 21ـی هەمان مانگدا، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لەسەر داوای نێوەندگیرە پاکستانییەکان بڕیاری دا ئاگربەستەکە درێژ بکاتەوە "تا ئەو کاتەی تاران پێشنیازی خۆی" سەبارەت بە دانوستانەکان پێشکەش دەکات، بەبێ ئەوەی هیچ وادەیەکی دیاریکراو بۆ کۆتاییهاتنی ئاگربەستەکە دیاریی بکرێت.