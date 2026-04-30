ترەمپ، عەلی زەیدی بانگهێشتی واشنتن دەکات

سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی راسپاردنی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق.

پێنجشەممە، 30ـی نیسانی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکاوە پێ گەیشت.

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا دەڵێت: ترەمپ، بە بۆنەی راسپاردنی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، پیرۆزبایی لێ کرد و بانگهێشتیشی کرد بۆ ئەوەی سەردانی واشنتن بکات.

هەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا و رێگاکانی پەرەپێدان و بەهێزکردنی لە بوارە جیاجیاکاندا خرایەڕوو، جگە لە جەختکردنەوەی هەردوولا بۆ کاری هاوبەش و هاوکاری دووقۆڵی لە پێناو چەسپاندنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

لای خۆیەوە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) نووسیویەتی: هیوای سەرکەوتنی بۆ عەلی زەیدی دەخوازین لە ئەرکەکەیدا بۆ پێکهێنانی کابینەیەکی نوێی حکوومەت کە خاڵی بێت لە تیرۆر.

هاوکات تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئەو حکوومەتە دەتوانێت ئاییندەیەکی گەشتر و باشتر بۆ عێراق دەستەبەر بکات.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ترەمپ جەختی لەسەر گرنگیی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان کردەوە و رایگەیاند: "ئێمە بە پەرۆشەوە چاوەڕوانی دروستکردنی پەیوەندییەکی نوێی بەهێز، کارا و زۆر بەرهەمدارین لە نێوان عێراق و ئەمریکادا."

ترەمپ ئەم پێشهاتەی بە خاڵی وەرچەرخان لە پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا وەسف کرد و گوتی: "ئەمە سەرەتای قۆناغێکی نوێ و مەزنە لە نێوان هەردوو نەتەوەکەماندا؛ قۆناغێکی پڕ لە خۆشگوزەرانی، سەقامگیری و سەرکەوتن بە شێوەیەک کە پێشتر هاوشێوەی نەبووە.

ئێوارەی دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی، بە فەرمی لەسەر دیاریکردنی عەلی فالح زەیدی، وەک تاکە کاندیدیان بۆ وەرگتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق رێککەوتن.