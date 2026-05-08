AFP: سعوودیە رەتی دەکاتەوە خاک و ئاسمانی وڵاتەکەی دژی ئێران بەکار بهێنرێت
ئاژانسی فرانس پرێس بڵاو کردەوە، سعوودیە بە شێوەیەکی فەرمی داواکارییەکی ئەمریکای رەت کردووەتەوە بۆ بەکارهێنانی خاک، ئاسمان و بنکە سەربازییەکانی ئەو وڵاتە لە پێناو ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازیی دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران.
هەینی، 8ـی ئایاری 2026، ئاژانسی هەواڵی "فرانس پرێس" (AFP)، لە زاری دوو بەرپرسی سعوودییەوە، کە نەیانویستەوە ناویان ئاشکرا بکرێت، بڵاوی کردەوە، کە ریاز بە فەرمی واشنتنی ئاگادار کردووەتەوە لە رەتکردنەوەی جێبەجێکردنی هەر جۆرە ئۆپەراسیۆنێکی ئاسمانی یان سەربازی دژی ئێران لە ناو خاکی سعوودیەوە.
هاوکات جەختیان لەوەش کردووەتەوە، کە بەکارهێنانی بنکە سەربازییەکان و کایەی ئاسمانیی وڵاتەکە، تەنیا بۆ ئەو ئەرکانە سنووردار دەکرێت کە هیچ پەیوەندییەکیان بە هەڵکشانی گرژییەکانی ئێستای ناوچەکەوە نییە.
ئەم پێشهاتانە راستەوخۆ دوای ئەوە دێن کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، هەڵپەساردنی ئۆپەراسیۆنی "پڕۆژەی ئازادی"ی راگەیاند، ئەویش پاش ئەو هەڵکشانە سەربازییەی لە گەرووی هورمز هاتە ئاراوە و تێیدا چەندین هێرش لە نێوان واشنتن و تاراندا ئاڵوگۆڕ کران.