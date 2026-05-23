کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی و عەلی زەیدی دەستیپێکرد

نیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆشکی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە بەغدا دەستیپێکرد.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لەم دیدارەدا سەرۆکی حکوومەت، جەخت لە مافە دەستوورییەکانی هەرێم دەکاتەوە، لەبەرئەوەی لایەنی کوردی هەموو ئەرکەکانی سەرشانی جێبەجێ کردووە و دەبێت مافە دەستوورییەکانی خۆی وەربگرێت.

هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا باس لە کێشەکانی نێوان هەردوو حکوومەت دەکرێت. لە لایەکی دیکەوە پرسی تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی تاوتوێ دەکرێت، لەبەرئەوەی هێشتا نۆ وەزیر ماون متمانە وەربگرن.

سەردانەکە دوو رۆژ دەخایەنێت. لە رۆژی یەکەمدا سەرۆکوەزیران لەگەڵ هەریەک لە هەیبەت حەلبووسی، فایەق زێدان، موسەننا سامەڕائی، محەممەد حەلبووسی، هادی عامری، حەیدەر عەبادی، فالح فەیاز و ئەحمەد ئەسەدی کۆدەبێتەوە.

لە رۆژی دووەمیشدا لەگەڵ خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەممەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، قەیس خەزعەلی، عادل عەبدولمەهدی، هومام حەموودی، ئەسعەد عیدانی و ئەیاد عەلاوی کۆدەبێتەوە.

لەم کۆبوونەوانەدا باس لە دۆخی ناوچەکە، دوایین پەرەسەندنەکان و تەواوکاریی کابینەکە دەکرێت. سەردانەکە نیشاندانی نیازپاکییە بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور.