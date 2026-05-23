لایەنە سیاسییەکانی عێراق: بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ هەرێم، کابینەی نوێ سەرکەوتوو نابێت

سەلاحەدین دلێمی: مەسرور بارزانی کەسایەتییەکی سەنگینە و دەیەوێت کێشەکان چارەسەر بکات

لایەنە سیاسییەکانی عێراق سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، بە هەنگاوێکی گرنگ دەزانن و رایدەگەیەنن، بەبێ هەماهەنگی و چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کابینەی نوێی عێراق سەرکەوتوو نابێت.

لایەنە سیاسییە شیعە و سوننەکان، سەردانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا بە هەنگاوێکی گرنگ و ستراتیژی دادەنێن و دەڵێن "سەردانەکە دەرخەری نیازپاکی و ویستی هەرێمی کوردستانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان."

لەو بارەیەوە سەلاحەدین دلێمی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی حەسم، بە کوردستان24ـی راگەیاند "سەردانەکە گرنگە و هەنگاوێکە بە ئاراستەی سەرخستنی رەوتی چارەسەر، مەسرور بارزانی لەسەر ئاستی ناوخۆیی، هەرێمی و نێودەوڵەتی، کەسایەتییەکی سەنگینە و دەیەوێت کێشەکان چارەسەر بکات، حکوومەتی نوێی عێراقیش هەوڵی نەهێشتنی کێشەکان دەدات." جەختی لەوەش کردەوە، بەبێ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ، کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق سەرکەوتوو نابێت.

هاوکات عەباس موسەوی، راوێژکاری نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، بە کوردستان24ـی راگەیاند "سەردانەکان لە پێناو بەهێزکردنەوەی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدایە، سیاسەتی چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئاراستەی دروستکردنی پەیوەندییەکی باشە لەگەڵ هەرێمی کوردستان و کۆتاییهێنان بە کێشەکان." ئاماژەی بەوەش کرد، عەلی زەیدی لەگەڵ هەمان سیاسەتدایە، بۆیە سەردانی زەیدی بۆ هەرێمی کوردستان یان مەسرور بارزانی بۆ بەغدا، بنەمایەکی سەرەکییە بۆ جێبەجێکردن و سەرخستنی ئەم سیاسەتە.

هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەدا، عەقیل ردێنی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "سەردانی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا، نیشاندانی نیازپاکی هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چارەسەر بکرێن. لێکتێگەیشتن دەکرێت بۆ بەڕێوەبردنی قۆناخی داهاتووی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و یەکلاکردنەوەی کێشەکانی نەوت، ماددەی 140، بودجە و مووچە، ئەمەش وا دەکات حکوومەتی عێراق بە تەواوی پابەندییەکانی خۆی جێبەجێ بکات." دەشڵێت "مەسرور بارزانی هانی لایەنەکان دەدات بۆ خێرا تەواوکردنی پڕۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت."

سەلاح کوبەیسی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی سیادە، بۆ کوردستان24 گوتی: "مەسرور بارزانی و پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆک بارزانی، بەردەوام لەگەڵ چارەسەرکردنی کێشەکاندا بوون، ئەو حزبە سیاسەت دەکات و کێشە و ناکۆکییەکان تێدەپەڕێنێت"، هەروەها کوبەیسی گوتیشی "ئەم سەردانە خزمەت بە هەموو گەلی عێراق دەکات، حکوومەتەکەی عەلی زەیدی و لایەنە سیاسییەکانیش دەیانەوێت کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێن."

ئەبو میساق مەساری، سیاسەتمەداری سەربەخۆی نزیک لە رێکخراوی بەدر راگەیاند "سەردانێکی ئەرێنییە و دەرفەتێکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. دیدی هەموو لایەنە سیاسییەکان و حکوومەت ئەوەیە کێشەکانی نەوت و گاز و ماددەی 140 چارەسەر بکرێن تا حکوومەتی عێراق سەقامگیر بێت."

هەروەها مزەفەر کەرخی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی عەزم، بەهەمان سەرچاوەی گوت "پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێر بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان زۆر گرنگن، چونکە مێزی گفتوگۆ بنەمایە بۆ کۆتاییهێنان بە هەر قەیرانێک، هەرچەند کاتەکەی درێژخایەن بێت و قەبارەکەشی گەورە بێت. حکوومەتەکەی عەلی زەیدی پەیامی ئەرێنی گەیاندووەتە هەولێر، هەولێریش بە چەندین دەسپێشخەری پێشوازی لەو پەیامانە کردووە، چاوەڕوانی مەسرور بارزانی دەکەین، چونکە هەموو ئەم هەنگاوانە یەک ئامانجیان هەیە، ئەویش چارەسەرکردنی کێشەکانە."