چوارچێوەی هەماهەنگی: بڕیاری شەڕ و ئاشتی تەنیا لە دەسەڵاتی حکوومەت و پەرلەماندایە

چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی دەوریی ژمارە 279ـی خۆی لە نووسینگەی حەیدەر عەبادی و بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد، تێیدا کۆمەڵێک پرسی گرنگی نیشتمانی و ئەمنی لە پێشینە تاوتوێ کران.

لە دەسپێکی کۆبوونەوەکەدا جەخت کرایەوە، دیاریکردنی سیستەمی سیاسی وڵات مافێکی تایبەتی و رەهای گەلی عێراقە، هاوکات ئاماژە بەوە درا بڕیاری شەڕ و ئاشتی بڕیارێکی نیشتمانیی سەروەرییە و تەنیا لە دەسەڵاتی دامەزراوە دەستوورییەکانە کە پەرلەمان و حکوومەتی هەڵبژێردراو نوێنەرایەتی دەکەن، بەو پێیەی هەر کارێک لە دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە ئەنجام بدرێت، بە لادان لە یاسا و دەستوور لەقەڵەم دەدرێت.

سەبارەت بە پێگەی هێزە ئەمنییەکان، کۆبوونەوەکە دووپاتی کردەوە، دەستەی حەشدی شەعبی دامەزراوەیەکی ئەمنیی فەرمیی دەوڵەتە و بە تەواوی پابەندە بە دەستوور و یاسا و فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان. لەو چوارچێوەیەشدا بڕیاری فەرمی درا بە بڕینی هەر جۆرە پەیوەندییەکی حەشدی شەعبی لەگەڵ لایەنە سیاسی، حزبی و کۆمەڵایەتییەکان، ئەمەش وەک جێبەجێکردنی یاسای ژمارە 40ـی ساڵی 2016 و پابەندبوون بە رێنماییەکانی مەرجەعیەتی باڵا بۆ پاراستنی بێلایەنی ئەو دامەزراوەیە.

هەر لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا، پاڵپشتی تەواو بۆ پڕۆژەی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا دەربڕدرا و جەخت لەسەر بەردەوامی هاوکارییەکانی حکوومەت لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرایەوە بۆ تەواوکردنی پرۆسەی کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، هێزەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەسەڵاتی تەواویان بەخشییە سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان بۆ گرتنەبەری هەموو بڕیار و رێوشوێنێکی پێویست کە پارێزگاری لە بەرژەوەندییە باڵاکانی وڵات و سەقامگیریی ئەمنی دەکات.