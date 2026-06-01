پێشەوا هەورامانی: چیتر کێشە بۆ مووچەی فەرمانبەران دروست نابێت

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، لێکتێگەیشتنێکی زۆر باش لەنێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵدا هەیە، بەتایبەت دوای سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا و کۆبوونەوەی لەگەڵ لایەنە جیاوازەکان.

دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، رێگەی خۆشکردووە بۆ ئەوەی بەرپرسانی بەغداش سەردانی هەولێر بکەنەوە گفتوگۆکان بەردەوام بن، راشیگەیاند: "حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیەتێکی جددی هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ بەغدا و تاوەکو ئێستا هیچ کێشەیەک دروست نەبووە، پێمان گوتراوە چیتر کێشەی مووچە دروست نابێت."

پێشەوا هەورامانی باسی لەوەش کرد، کاتێک لەسەر ئاستی باڵا و سیاسی رێککەوتن و لێکتێگەیشتنی باش هەبێت، کارەکانی تیمی تەکنیکیش ئاسانتر دەبن، گوتیشی: "ئێمە تەنیا داوای مووچە ناکەین، بەڵکو داواکارین تەواوی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان رەوانە بکرێت و بۆ ئەم مەبەستە ئامادەییمان دەربڕیوە بۆ گفتوگۆ لەسەر وردەکارییەکانی بودجە."

لە کۆتاییدا گوتەبێژی حکوومەت هیوای خواست ئەنجامی ئەم کۆبوونەوە و لێکتێگەیشتنانە ببێتە هۆی رێککەوتنی کۆتایی و جێگیر، بە شێوەیەک کە ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەتەواوی پارێزراو بن.