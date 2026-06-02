هاریس: ترەمپ پاڵپشتی لە عێراقێکی سەربەخۆ و خاوەن سەروەریی تەواو دەکات

ئەمریکا پاڵپشتیی لە هەوڵەکانی عێراق بۆ کۆنترۆڵکردنی چەک دەکات

هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، لە میانی کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، جەختی لە پاڵپشتیی وڵاتەکەی و دۆناڵد ترەمپ بۆ حکوومەتی عێراق کردەوە و ستایشی هەنگاوەکانی کۆنترۆڵکردنی چەکی کرد.

سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، پێشوازیی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کرد و، هەردوو لا تاوتوێی کۆی بارودۆخی سیاسیی وڵات و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکەیان کرد.

نووسینگەی راگەیاندنی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا ستایشی "بڕیاری چوارچێوەی هەماهەنگییان کرد کە پشتیوانی لە رێکارەکانی حکوومەت دەکات بۆ کۆنترۆڵکردنی چەک، هاوکات جەختیان لەوە کردەوە کە راگەیەنراوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی وەک نەخشەرێگەیەک وایە بۆ سەقامگیریی وڵات و دوورکەوتنەوە لە هەر شتێک کە زیان بە ئاسایش و سەقامگیریی عێراق بگەیەنێت.

لە درێژەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، "لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرایە سەر بەردەوامیی هاریکاری و هاوبەشیی نێوان عێراق و ئەمریکا، هەروەها پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان بە پێی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات."

ئەعرەجی دووپاتی کردەوە، کە هەڵوێستی عێراق سەبارەت بەو ململانێیەی لە ناوچەکەدا دەگوزەرێت نەگۆڕە و، پاڵپشتی لە رێڕەوی ئاشتییانە دەکات.

لە لایەن خۆیەوە هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا، جەختی لە "پاڵپشتیی حکوومەتی وڵاتەکەی و ترەمپ بۆ حکوومەتی عێراق" کردەوە و ئاماژەی بەوە دا کە "واشنتن پاڵپشتی لە عێراقێکی سەربەخۆ دەکات کە خاوەنی سەروەریی تەواو بێت، هەروەها ئابووری و گەشەپێدان ببنە بزوێنەری کارا بۆ عێراق و گەلەکەی."

هەروەها هاریس جەختی لە "پشتیوانیکردنی رێکارەکانی کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەتەوە" کردەوە.