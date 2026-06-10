زەیدی لە ساڵیادی کەوتنی مووسڵ: چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا دەبێت

پێش 38 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ساڵڕۆژی داگیرکردنی شاری مووسڵ لەلایەن چەکدارانی داعشەوە پەیامێکی بڵاوکردەوە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە دا، 10ی حوزەیران یەکێکە لە وێستگە هەرە بەئازارەکانی مێژووی نوێی عێراق، چونکە لەو رۆژەدا چەکدارانی داعش شاری مووسڵیان داگیر کرد. ئەم کارەش بەشێک بوو لە پیلانێکی تاوانکارانە دژی یەکڕیزی و سەروەریی خەڵکی عێراق و هەوڵێک بوو بۆ تێکدانی پێکهاتەی نیشتمانیی وڵات.

زەیدی روونیشی کردەوە، چەکدارەکانی داعش دڕندانەترین تاوانیان دەرهەق بە خەڵک کرد، شار و گوندەکانیان وێران کرد و خوێنی خەڵکی بێتاوانیان رشت. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، عێراق رووبەڕووی مەترسیدارترین ئاڵەنگاریی مێژوویی بووەوە، بەڵام جارێکی دیکە سەلماندی نیشتمانێکە هەرگیز ناشکێت.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا هاتووە، بە دەنگەوەچوونی فەتوای مەرجەعییەتی باڵای ئایینی و یەکگرتوویی خەڵک، شانبەشانی قارەمانێتیی هێزە چەکدارەکان، دەزگا ئەمنییەکان، حەشدی شەعبی و پێشمەرگە بە پاڵپشتیی دۆستان، بووە هۆی نووسینەوەی داستانێکی نیشتمانی و تێکشکاندنی تیرۆر.

سەرۆکوەزیران ئەوەشی خستە روو، حکوومەت بەردەوام دەبێت لە چەسپاندنی ئاسایش، سەقامگیری، پاراستنی سەروەریی عێراق، هێشتنەوەی چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت و درێژەدان بە پرۆسەی ئاوەدانکردنەوە. لە کۆتاییشدا سوپاسی هەڵوێستی ئەو لایەنە سیاسییانەی کرد پاڵپشتیی پرۆسەی سەقامگیری و ئاوەدانکردنەوە دەکەن.

لە 10ی حوزەیرانی ساڵی 2014، چەکدارانی رێکخراوی داعش شاری مووسڵیان کۆنترۆڵ کرد و دواتر بەشێکی زۆری خاکی عێراقیان داگیر کرد. لە ماوەی دەسەڵاتی داعشدا هەزاران کەس کوژران و ئاوارە بوون.

دوای چەندین ساڵ لە شەڕێکی سەخت بە بەشداریی هێزەکانی پێشمەرگە، سوپای عێراق و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، لە ساڵی 2017 کۆتاییهاتنی داعش و رزگارکردنی تەواوەتیی خاکی عێراق راگەیەنرا.

ئەو قۆناغە یەکێک بوو لە سەختترین سەردەمەکانی مێژووی عێراق و وێرانکارییەکی زۆری لە ناوچە جیاوازەکاندا بەجێ هێشت.