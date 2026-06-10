بەشێکی دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران تەرخان کرا

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زیاتر لە 41 ملیار دیناری دیکە بۆ پارەی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کرا و بڕیارە بەسەر هەر سێ پارێزگای هەولێر، سلێمانی و دهۆک دابەش بکرێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، سەروەر هاواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیاری خەرجکردنی شەشەمین قۆناغی پارەی گەنمی جووتیاران درا و بڕەکەی 41 ملیار و 450 ملیۆن دینارە.

بەپێی لێدوانەکەی بریکاری وەزارەتی بازرگانی، دابەشبوونی ئەو بڕە پارەیە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بە جۆرێک دەبێت، بۆ پارێزگای هەولێر 13 ملیار و 717 ملیۆن دینار دەبێت، بۆ پارێزگای سلێمانی 16 ملیار و 858 ملیۆن دینار و بۆ پارێزگای دهۆکیش 10 ملیار و 875 ملیۆن دینارە.

سەروەر هاواری ئاماژەی بەوەش کرد، کۆی گشتیی مافی دارایی جووتیاران بۆ ئەمساڵ 301 ملیار و 507 ملیۆن دینار بووە. روونیشی کردەوە، ئەگەر ئەم 41 ملیارەی قۆناغی شەشەم بگاتە دەستی جووتیاران، ئەوا کۆی ئەو پارەیەی تاوەکو ئێستا پێیان دراوە دەگاتە 159 ملیار و 752 ملیۆن دینار.

بریکاری وەزارەتی بازرگانی ئەوەشی خستە روو، بە خەرجکردنی ئەم گوژمەیە، بڕی 141 ملیار و 755 ملیۆن دینار لە پارەی جووتیاران لای حکوومەتی عێراق دەمێنێتەوە، بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا و لە قۆناغەکانی دیکەدا رەوانەی هەرێمی کوردستان بکرێت.