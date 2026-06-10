ئیمارات سەرکۆنەی هێرشەکەی ئێران بۆ سەر بەحرەین، کوەیت و ئوردن دەکات

پێش 15 خولەک

ئیمارات سەرکۆنەی هێرشەکەی ئێرانی کرد کە لە رێگەی مووشەک و درۆنەوە بەحرەین، کوەیت و ئوردنیان کردبووە ئامانج.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، ئەم هێرشە تیرۆریستییانە پێشێلکارییەکی زەق و ئاشکرای سەروەریی ئەم سێ وڵاتەن و هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیرییان.

وەزارەتی دەرەوە هاوسۆزی تەواوی ئیماراتی بۆ بەحرەین، کوەیت و ئوردن دەربڕی و پشتگیری وڵاتەکەشی بۆ هەموو ئەو هەنگاوانە دووپاتکردەوە کە دەبنە هۆی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیرییان.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، هەریەکە لە وڵاتانی ئوردن، کوەیت و بەحرەین کەوتنە حاڵەتی ئامادەباشییەوە؛ لە کاتێکدا ئوردن چەند مووشەکێکی ئێرانی تێکشکاند، کوەیت و بەحرەین زەنگی ئاگادارکردنەوەیان لێدا و سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانییان بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێکی ئەگەردا چالاک کرد.

هێزە چەکدارەکانی ئوردن رایانگەیاند؛ سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکەیان 5 مووشەکیان تێکشکاندووە کە لە ئێرانەوە بەرەو ناوچەی ئەزرەق لە پارێزگای زەرقا هاوێژرابوون. تەنیا پاشماوەی مووشەکەکان کەوتوونەتە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانی یان ماددییان لێنەکەوتووەتەوە.

سەرۆکایەتی ئەرکانی سوپای کوەیت، بەیانی ئەمڕۆ رایگەیاند؛ سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەیان سەرقاڵی بەرپەرچدانەوەی چەند ئامانجێکی ئاسمانیی دوژمنکارانەن. سوپا داوای لە هاووڵاتیان کردووە تەنیا پابەندی رێنماییە فەرمییەکان بن.

وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین بەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، زەنگی ئاگادارکردنەوەی لێدا. وەزارەتەکە داوای لە هاووڵاتیان و نیشتەجێبووان کردووە هێمن بن، روو لە نزیکترین شوێنی پارێزراو بکەن و لە رێگەی کەناڵە فەرمییەکانەوە چاوەڕێی نوێترین زانیاری بن.

هەر سێ وڵاتەکە جەختیان کردووەتەوە، هێزە ئەمنی و سەربازییەکانیان لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشیدان بۆ پاراستنی سەروەریی خاک و ئاسمانی وڵاتەکانیان.