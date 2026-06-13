پاکستان و سعوودیە پێشوازی لە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکەن

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وەزیرانی دەرەوەی پاکستان و سعوودیە، پێشوازییان لە ئەرێنیبوونی دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێران و گەیشتنی بۆ دوا قۆناغ کرد، هاوکات ئاماژەیان بە رێوڕەسمی واژۆکردنی رێککەوتنەکە کرد.

شەممە، 13ـی حوزەیرانی 2026، محەمەد ئیسحاقدار، سەرۆکوەزیرانی پاکستان بە تەلەفۆن لەگەڵ فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودیە کرد، هەردوو لا تاوتوێی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکەیان کرد.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی پاکستان، لە دەستپێکی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا پێشوازییان لە گەیشتنی دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێران بۆ دوا قۆناغ کرد و ئاماژەیان بە رێوڕەسمی واژۆکردنی رێککەوتنەکە کرد کە بڕیارە سبەی بەڕێوە بچێت.

هاوکات هەردوولا هیوایان خواست ئەم پەرەسەندنە گرنگە دیپلۆماسییە هاوکار بێت لە چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیریی بەردەوام لە ناوچەکەدا.

لە لایەن خۆیەوە، وەزیری دەرەوەی سعوودیە رێز و پێزانینی خۆی بۆ هەوڵە بەردەوامەکانی پاکستان دەربڕی لە پاڵپشتیکردنی پرۆسەی دیالۆگ و نێوەندگیری لە ماوەی بەڕێوەچوونی دانوستانەکاندا.

لە تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوو وەزیر باسیان لە کۆبوونەوەی داهاتووی چوار لایەنەی وەزیرانی دەرەوەی ناوچەکە کرد، کە بڕیارە لە کۆتایی ئەم مانگەدا لە میسر ساز بکرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردبوو، یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد تەنیا جەخت لەسەر کۆتاییهێنان بە جەنگ لە هەموو بەرەکاندا دەکاتەوە و بڕیاردراوە دۆسیەی ئەتۆمی بۆ قۆناخێکی دیکە دوابخرێت؛ رەنگە لە چەند رۆژی داهاتوودا ئەم یاداشتنامەیە واژۆ بکرێت.