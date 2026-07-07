هەولێر.. 25 هونەرمەندی کورد لە پێشانگەیەکدا چیرۆکی ئازار و هیوای نوێ دەگێڕنەوە

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پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش، لەلایەن 25 هونەرمەندی شێوەکاری کورد لەژێر ناونیشانی "دوای جێهێشتن"، لەهەولێر لە گەلەری جیهان دەکرێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تەمموزی 2026، شاینە محەمەد، شێوەکاری بەشداربووی پێشانگەکە بە کوردستان24ی گوت، "ئەو پێشانگە هاوبەشە کۆمەڵەیەک لە بەرهەمە هونەرییەکان پێشکەش دەکەین کە هەر یەکەمان بە زمان و شێوازی تایبەتی خۆمان گوزارشت لە هەست، ئەزموون و بیرکردنەوەی مرۆڤ دەکەین. ئەم پێشانگەیە تەنیا کۆکردنەوەی تابلۆ و کارە هونەرییەکان نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ دروستکردنی گفتوگۆیەک لەنێوان هونەرمەند، بەرهەم و بینەردا، تاکو هونەر وەک زمانێکی گەردوونی بۆ گواستنەوەی هەست و بیر بەکاربهێندرێت."

شاینە محەمەد گوتیشی، "ناونیشانی پێشانگەکە بەخۆی هێمای قۆناخێکی نوێی ژیانە؛ ئەو ساتانەی مرۆڤ دوای تێپەڕبوون لە ناخۆشی، ئازار، لەدەستدان یان هەر ئەزموونێکی قورس، هەوڵ دەدات دووبارە خۆی بدۆزێتەوە و بە هیوایەکی نوێ بەرەو داهاتوو بڕوات. بۆیە زۆربەی بەرهەمەکان لەسەر بیرۆکەی بەرگری، بەردەوامی، نوێبوونەوە و توانای مرۆڤ بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی ژیان دەسوڕێنەوە."

ئەو خانمە شێوەکارە باس لە روانگەی بینەر بۆ تابلۆکان دەکات و دەڵێت، "لە ناو پێشانگەکەدا بینەر رووبەڕووی شێواز و تەکنیکی جیاواز دەبێتەوە. هەندێک لە تابلۆکان بە رەنگە ئارام و نەرمەکان هەستی بێدەنگی و هێمنی دەگوازنەوە، لە کاتێکدا هەندێکی تر بە رەنگی توند و پێکهاتەی بەهێز، هەستی نائارامی، ململانێ و هەڵچوونی دەروونی پیشان دەدەن. ئەم جیاوازییە لە شێوازی گوزارشت، دەوڵەمەندییەکی تایبەت بە پێشانگەکە دەبەخشێت و رێگە دەدات بینەر لە هەر تابلۆیەک مانایەکی جیاواز بخوێنێتەوە."

شاینە محەمەد باسی لەوەش کرد، "بابەتەکانی ناو بەرهەمەکان سنووری تاکە کەسێک یان شوێنێکی دیاریکراو تێدەپەڕێنن و زیاتر لەسەر ئەو هەستانە وەستاون کە هەموو مرۆڤێک لە ژیانیدا ئەزموونیان دەکات. بیرەوەری، ناسنامە، دڵتەنگی، تەنیایی، پەیوەندی مرۆڤ بە سروشت، کاریگەریی کات، گۆڕانکاری و گەڕان بەدوای هیوایەکی نوێ، هەموویان بەشێکن لە ناوەڕۆکی گشتیی پێشانگەکە. بۆیە هەر بینەرێک دەتوانێت بە گوێرەی ئەزموونی ژیانی خۆی مانایەکی تایبەت لەو بەرهەمانە وەربگرێت."

دەربارەی شێوازی پیشاندانی تابلۆکانی پێشانگەکە، شاینە محەمەد دەڵێت، "شێوازی پیشاندانیش وا رێکخراوە کە بینەر بە هێواشی لەنێوان کارەکاندا بگەڕێت و کاتی پێویست بۆ تەماشاکردن و بیرکردنەوە بدات بە خۆی. ئەو بوارە ئارامەی پێشانگە یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی سەرنجی بینەر تەنیا لەسەر جوانیی رووکار نەبێت، بەڵکو لەسەر ئەو پەیام و هەستەش بێت کە لە پشت هەر بەرهەمێکدا هەیە."

شاینە محەمەد ئاماژەی بەوەش دا، "هەروەها ئەم پێشانگەیە گرنگی بە جیاوازیی دەنگ و دیدگای هونەرمەندان دەدات، چونکە هەر یەکێکمان بە شێوەیەکی سەربەخۆ روانگە و ئەزموونی خۆمان خستووەتە ناو کارەکان. ئەم فرەدەنگییە وای کردووە پێشانگەکە ببێتە کۆمەڵێک گێڕانەوەی هونەری کە هەموویان لە ژێر یەک بیرۆکەی گشتی کۆبوونەتەوە، بەڵام هەر یەکەیان زمانی تایبەتی خۆی هەیە.

شاینە محەمەد باس لە پێشکەشکردنی مەدالیای قەرەنی جەمیل بۆ 11 هونەرمەند دەکات و دەڵێت، "لە چوارچێوەی پێشانگەکەدا، مەدالیای قەرەنی جەمیل بە 11 هونەرمەند دەبەخشرێت وەک رێزلێنانێک بۆ بەشدارییان لە پەرەپێدانی بزوتنەوەی هونەری و خزمەتکردنی کولتوور و هونەری کوردی. هەروەها کەتەلۆگێکی نوێی کارە هونەرییەکانی قەرەنی جەمیل دەناسێندرێت، کە ژمارەیەک لە بەرهەم و ئەزموونە هونەرییەکانی ئەو هونەرمەندە تۆمار دەکات و وەک بەڵگەنامەیەکی گرنگ بۆ ناساندن و پاراستنی میراتی هونەریی ئەو پێشکەش دەکرێت."

پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری "دوای جێهێشتن"، بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، 7ی تەمموزی 2026، بەبەشداری 25 هونەرمەندی شێوەکار، لە هەولێر لە گەلەری جیهان بکرێتەوە و ماوەی 24 رۆژ بەردەوام دەبێت.

هونەرمەندانی بەشداربووی پێشانگەکە پێکهاتوون لە، قەرەنی جەمیل، عەبدوڵڵا رەسول، نامق عەلی، عەلی هادی، وەهیب رەسول، رێبوار سەعید، دارا رەسول، چیمەن ئیسماعیل، نەبەز بابان، حەمە هاشم، فایق رەسول، نەرمین مستەفا، رۆستەم ئاغالە، بەهێز نامق، نیاز بەیاتی، نامۆ رۆستەمزادە، ناز عەلی عەوڵڵا، عەبدولحەمید سەعید، نەملان دارا بەحری، رەوەند جەعفەر، بەشدار نوری، دژوار عیسا، رەشا ساڵح، شاینە محەمەد.