بەغدا هەوڵی هاوبەشییەکی سەربازیی نوێ لەگەڵ واشنتن دەدات

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئاشکرای دەکات، بەغدا لە هەوڵی داڕشتنی بنەمای هاوبەشییەکی سەربازیی دووقۆڵیی نوێدایە لەگەڵ واشنتن بۆ قۆناخی دوای کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق، سەباح نوعمان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، بەغدا کار بۆ داڕشتنی بنەمای هاوبەشییەکی سەربازیی دووقۆڵی نوێ لەگەڵ ئەمریکا لە دوای کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەکات.

جەختیشی کردەوە، دۆسیەی کۆکردنەوەی چەک لەدەستی دەوڵەتدا بڕیارێکی سەروەریی تەواو عێراقییە و هیچ جۆرە هەماهەنگییەکی دەرەکی لەسەر نییە، ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ سەردانە فەرمییەکەی عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ واشنتن، کە تێیدا بڕیارە لەگەڵ پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا لە باڵەخانەی پێنتاگۆن کۆببێتەوە.

سەربارەت بە ناوەڕۆکی گفتوگۆکان، سەباح نوعمان روونیکردەوە، دانوستانەکان لەسەر داهاتووی پەیوەندییە سەربازییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا لە قۆناخی دوای هاوپەیمانان چڕتر دەبنەوە، کە تێیدا بەغدا دەیەوێت هاوبەشییەکی پتەوی دووقۆڵی لە بوارەکانی مەشق و راهێنان، پڕچەککردن، کاروباری هەواڵگری و بەرزکردنەوەی تواناکانی هێزە چەکدارەکان بونیاد بنێت، ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق توانیویەتی سەقامگیرییەکی ئەمنیی باش لە ناوخۆدا بچەسپێنێت، ئەمەش پەیامێکی روون دەداتە کۆمپانیا جیهانییەکان کە وڵاتەکە ژینگەیەکی لەباری هەیە بۆ پێشوازیکردن لە وەبەرهێنانی بیانی.

لە لایەکی دیکەوە و سەبارەت بە دۆسیەی کۆنترۆڵکردنی چەک و سنووردارکردنی تەنیا لەدەستی دەوڵەتدا، گوتەبێژی فەرماندەی گشتی باسی لەوەکرد، ئەم بابەتە بڕیارێکی تەواو نیشتمانییە و پاڵپشتە بە ویستی گەل، پەرلەمان و رێنماییەکانی مەرجەعیەتی ئایینی، ئاماژەی بەوەش دا کە سەرۆک وەزیران ئەم دۆسیەیەی کردووەتە لەپێشینەی کارەکانی حکوومەتەکەی بۆ ئەوەی بڕیاری ئەمنی تەنیا لەژێر کۆنترۆڵی فەرمیی دەوڵەتدا بێت، بۆ ئەم مەبەستەش، لیژنەیەکی ناوەندی بە سەرۆکایەتی جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان پێکهێنراوە و چاوەڕوان دەکرێت لە رۆژانی داهاتوودا گرووپ و میلیشیاکانی دیکە بە فەرمی بچنە ژێر چەتری دامەزراوە ئەمنییەکانی حکوومەتەوە.

دوێنێ دووشەممە، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ شاندێکی باڵا بەسەردانێکی فەرمی گەیشتنە واشنتن، بەگوتەی گوتەبێژی حکوومەت، پرسی سەرەکی سەردانەکە ئابوورییە.