بە بەهای ملیارێک دۆلار کەرتی غەززە ئاوەدان دەکرێتەوە
کۆمسیۆنی ئەوروپا راگەیاندنی دەستپێشخەرییەکی نوێی نێودەوڵەتی بەناوی "تیمی غەززە" راگەیاند، کە بەهاکەی نزیکەی یەک ملیار دۆلارە، ئەمەش ئامانجی پاڵپشتیکردنی پرۆسەی بووژانەوە و سەرلەنوێ بونیادنانەوەی کەرتی غەززەیە، بڕیاری کاراکردنی ئەم پڕۆژەیە لە میانی کۆبوونەوەی وڵاتانی بەخشەردا لە برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا دراوە.
ئەم دەستپێشخەرییە نێودەوڵەتییە لەلایەن کۆمسیۆنی ئەوروپا و زیاتر لە 12 وڵاتی جیاوازەوە پشتیوانی دەکرێت، لە دیارترینیان وڵاتانی ئیسپانیا، ئەڵمانیا، دانیمارک و بەریتانیان، هاوکات چەندین دامەزراوەی دارایی نێودەوڵەتی، لەوانەش بانکی جیهانی و بانکی وەبەرهێنانی ئەوروپی بەشداری لەم پڕۆژەیەدا دەکەن، بەو ئومێدەی لە داهاتوویەکی نزیکدا وڵاتانی تریش بێنە ناو ئەم هاوپەیمانییە داراییەوە.
بەپێی پلانی دەستپێشخەرییەکە، سەرنجی سەرەکی دەخرێتە سەر نۆژەنکردنەوەی ژێرخانە بنەڕەتییەکانی کەرتی غەززە، بە تایبەت چاککردنی تۆڕەکانی ئاو و ئاوەڕۆ، پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە تەندروستییە پێویستەکان و لابردنی پاشماوەکانی وێرانکاری.
ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە بەپێی خەمڵاندنە سەرەتاییەکانی ئەمریکا، تێچووی کۆتایی پرۆسەی سەرلەنوێ ئاوەدانکردنەوەی غەززە لەوانەیە بگاتە نزیکەی 70 ملیار دۆلار، کۆمسیۆنی ئەوروپا تا ئێستا بڕی بەشداری دارایی هیچ کام لە لایەنە بەشداربووەکانی لەم پڕۆژەیەدا ئاشکرا نەکردووە.
لە 7ـی ئۆکتۆبەری 2023، حەماس هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و زیاتر لە 230 کەس کوژران، دواتر ئیسرائیل بەچڕی کەرتی غەززەی بۆردومان کرد و زیاتر لە 150 هەزار کەس کوژران و بریندار بوون، دەیان هەزاریش بێسەروشوێن بوون و زۆرینەی باڵەخانە و خانووەکانیش رووخاون.