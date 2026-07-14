ژمارەی سوودمەندانی پڕۆژەی 'هەژماری من' گەیشتە 950 هەزار کەس

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پڕۆژەی "هەژماری من" رایگەیاند: کە لە رۆژانی 15، 16 و 18ـی ئەم مانگە، مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە شێوازی ئەلیکترۆنی دابەش دەکرێت، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەو کەسانەی بە دیجیتاڵی مووچە وەردەگرن بۆ 836 هەزار کەس.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی پڕۆژەی "هەژماری من"ـەوە بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پلانی گۆڕانکاریی دارایی و گۆڕینی سیستمی دابەشکردنی مووچە لە نەختینەییەوە بۆ دیجیتاڵی. لەم چوارچێوەیەدا، بڕیارە لە ڕۆژانی چوارشەممە 15، پێنجشەممە 16 و شەممە 18ـی تەمموزی 2026، مووچەی مانگی شەش (حوزەیران) بە شێوازی دیجیتاڵی لە رێگەی هەژماری بانکییەوە لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابەش بکرێت.

داتاکانی تایبەت بە پڕۆژەکە ئاماژە بەوە دەکەن، پڕۆسەی تۆمارکردن لە پرۆژەکە قۆناخی باشی بڕیوە؛ بە جۆرێک ژمارەی تۆمارکراوانی گشتی گەیشتووەتە 950 هەزار کەس، کە لەو ژمارەیەش 915 هەزار کارتی بانکی دابەشکراون. ئێستا 836 هەزار مووچەخۆر مووچەکانیان لە رێگەی هەژماری بانکییەوە وەردەگرن.

لەلایەکی دیکەوە، بۆ ئاسانکاریی دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکان، تا ئێستا 640 ئامێری راکێشانی پارە (ATM) لە زیاتر لە 200 شوێنی جیاوازدا جێگیر کراون.

لە ڕووی دابەشبوونی جوگرافییەوە، پارێزگای هەولێر لە پلەی یەکەمدایە بە بوونی 380,450 مووچەخۆری تۆمارکراو لە پرۆژەی هەژماری من، پارێزگای سلێمانی بە 255,100 سوودمەند لە پلەی دووەمدایە، بە دوای ئەویشدا پارێزگای دهۆک بە 185,700 سوودمەند و دواجار پارێزگای هەڵەبجە بە 15,210 سوودمەند دێت.

پڕۆژەکە چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگەی گرتووەتەوە کە بەم شێوەیەی خوارەوە دابەشبوون:

فەرمانبەرانی مەدەنی: 370,000 کەس.

هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش: 230,000 کەس.

خانەنشینان: 211,000 کەس.

خێزانی شەهیدان: 36،000 کەس.

داتاکان نیشانی دەدەن کە وەرگرتنی مووچە بە شێوازی دیجیتاڵی گەشەکردنێکی بەردەوامی بەخۆیەوە بینیوە. لە کاتێکدا لە زیاتر لە ساڵێک لەمەوبەر تەنیا 130,500 کەس لەم سیستمەدا بوون، ئەم ژمارەیە لە مانگی ئاداردا بۆ 736,000 بەرزبووەوە، لە نیساندا گەیشتە 762,000، لە ئایاردا بوو بە 795,750، و لەم مانگەشدا (تەمموز) گەیشتووەتە لووتکەی خۆی بە 836,000 سوودمەند.

پڕۆژەی "هەژماری من" داوا لە فەرمانبەران و بەشداربووان دەکات بۆ هەر پرسیار و روونکردنەوەیەک یان رووبەڕووبوونەوەی هەر کێشەیەکی تەکنیکی، پەیوەندی بە سەنتەری خزمەتگوزاریی پڕۆژەکەوە بکەن لە رێگەی ژمارەی تەلەفۆنی (1991).

دوێنێ، دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، بڕی 841 ملیار و 161 ملیۆن دینار وەک پارەی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دارایی، هاوشێوەی مانگی رابردوو وەزارەتی دارایی فیدراڵ بڕی 120 ملیار دیناری وەک پشکی گەنجینەی فیدراڵ لە داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی حوزەیران لە کۆی پارەی مووچە بڕیوە.

وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کردبوو، بڕی سێ ملیار و 326 ملیۆن و 931 هەزار دیناری لە پارەی مووچەی مانگی حوزەیران نەناردووە. ئەم بڕە پارەیە بریتییە لە شایستەی دارایی مووچەی مانگەکانی رابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی.

لیستی مووچەی مانگی حوزەیران: