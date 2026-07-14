زەیدی: سەردانەکەمان بۆ واشنتن بۆ راگەیاندنی هاوبەشییەکی ستراتیژییە

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عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆشکی سپی رایگەیاند، سەردانەکەی بۆ ئەمریکا بە ئامانجی ڕاگەیاندنی هاوبەشییەکی ستراتیژیی ئابوورییە و جەختی کردەوە کە لە کۆتایی مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەکشێنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆشکی سپی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا کۆبووەوە. لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا زەیدی رایگەیاند "ئەمە یەکەمین سەردانمە بۆ ئەمریکا و سەردانێکی ئاسایی نییە، بەڵکو بۆ راگەیاندنی هاوبەشییەکی ستراتیژیی ئابوورییە. لەگەڵ سەرۆک ترەمپ رێککەوتووین کە لە 30ـی ئەیلوول هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بکشێنەوە."

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوەش دا، عێراق چاوی لە پەیوەندییەکی قووڵی ئابوورییە و دەرگا بۆ هاتنی کۆمپانیا ئەمریکییەکان کراوەیە. گوتیشی "سڵاوی کۆنترین شارستانی جیهان بە گەورەترین ناوەندی ئابووری جیهان دەگەیەنم، ئێمە دەمانەوێت پەیوەندییەکانمان لە چوارچێوەی کۆمەڵایەتییەوە بۆ پەیوەندییەکی بەهێزی ئابووری بگۆڕین."

کۆنترۆڵکردنی چەک و گرووپە چەکدارەکان

لە وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووساندا سەبارەت بە دۆخی ئەمنی، زەیدی گوتی"کۆنترۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بژاردەیەکە کە هیچ جێگرەوەیەکی نییە. بڕێکی زۆر چەکمان لە گرووپە چەکدارەکان وەرگرتووەتەوە. هەر کەسێک چەکەکەی رادەست بکات، وەک پەنابەرێکی سیاسی مامەڵەی لەگەڵ دەکەین."

زەیدی جەختی کردەوە کە دوای 30ـی ئەیلوول، هیچ پاساوێک بۆ مانەوەی گرووپە چەکدارەکان نامێنێت و پێویستە هەمووان پابەندی سەروەریی دەوڵەت بن، راشیگەیاند، بڕیارە ئەمساڵ یان سەرەتای ساڵی داهاتوو، گەورەترین کۆڕبەند لەژێر ناونیشانی "سەروەری نیشتمانی" ڕێکبخەن، چونکە "بڕیاری عێراق بەدەست عێراقییەکانە و دەتوانن وڵاتەکەیان بپارێزن."

ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئاوارەکان

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بە زیانەکانی شەڕی داعش کرد و ڕایگەیاند، وێرانبوونی ژێرخانی ئابووری عێراق بە 400 ملیار دۆلار مەزندە دەکرێت و هێشتا بەشێک لە شارەکان پێویستیان بە ئاوەدانکردنەوە هەیە. گوتیشی: "پلانمان هەیە ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان بگەڕێنینەوە و لێرەشین بۆ ئەوەی بەرنامەیەکی تۆکمە بۆ داهاتووی ئابووری وڵات دابنێین."

پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی کوردستان

لە وەڵامی پرسیارێکی رەحیم ڕەشیدی، پەیامنێری کوردستان24، سەبارەت بە پێگەی هەرێمی کوردستان، عەلی زەیدی گوتی "کوردستان بەشێکی گرنگە لە عێراق و هەموو پارچەیەکی ئەم وڵاتە وەک بەشێک لە جەستەی من وایە، هیچ جیاوازییەک لە نێوان ناوچەکاندا ناکەم."

زەیدی لە کۆتایی قسەکانیدا ستایشی پێگەی ئەمریکای کرد وەک وڵاتێکی سەنگین و گرنگترین هاوبەشی ستراتیژیی عێراق و دووپاتی کردەوە کە ئەنجامی ئەم سەردانە بۆ داهاتووی عێراق پڕبایەخ دەبێت.