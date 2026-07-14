ترەمپ: ئەمریکا پشتیوانی زەیدی و عێراق دەکات
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لەمیانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند: شەرەفمەندم کە زەیدی ئەمڕۆ لێرەیە، ئەو پشتیوانکاری ئەمریکایە، ئەو سەرۆکوەزیرانێکی گەنج و سەرکەوتووە.
دەشڵێت: عێراق یەدەگێکی زۆری نەوتی هەیە، سامانێکی زۆریشی هەیە، زەیدی لە ماوەیەکی زۆر کورتدا گۆڕانکارییەلی زۆر گەورەی لە عێراقدا کرد، بە تایبەتی لە روانگەی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمریکا.
باسی لەوەش کرد، لە کۆبوونەوەم لەگەڵ زەیدی باسمان لە هاوبەشی نەوتی کرد.
گوتیشی: ئەمریکا پشتیوانی زەیدی و عێراق دەکات.
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