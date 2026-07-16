فوئاد حوسێن: بەم نزیکانە پرسی چەکی دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت یەکلا دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی عێراق لە واشنتنەوە ئاشکرای کرد، کۆمپانیا نەوتییەکانی ئەمریکا بەهۆی ئەزموونی پێشووتریانەوە بە بەهێزی بۆ وەبەرهێنان لە کەرتی وزەدا دەگەڕێنەوە عێراق و حکوومەتیش دەیەوێت لە داهاتوودا هاوکارییەکان کەرتی گاز و پیشەسازیی پتڕۆکیمیاییش بگرێتەوە.

پێنجشەممە، 16ـی تەممووزی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە واشنتن لە لێوانێکدا بۆ کەناڵی "السومرية"، ئاماژەی بەوە کرد، کە تەوەرەی سەرەکیی ئەم سەردانەیان گفتوگۆکردنە لە بارەی کەرتی ئابووریی، هەروەها بەغدا کار دەکات بۆ گۆڕینی چوارچێوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ واشنتن لە کەرتی سەربازی و ئەمنییەوە بۆ هاوبەشییەکی پتەوی ئابووری و وەبەرهێنان.

روونیشی کردەوە، کۆمپانیا نەوتییەکانی ئەمریکا کە خاوەنی شارەزایی و ئەزموونن لە عێراقدا، ئێستا بە شێوەیەکی بەرفراوان دەگەڕێنەوە بۆ وەبەرهێنان لە کەرتی نەوت و، حکوومەتیش هیوادارە لە داهاتوودا ئەم هاوکارییانە پەرەپێبدات بۆ کەرتی گاز و پیشەسازیی پتڕۆکیمیایی.

وەزیری دەرەوەی عێراق، رایگەیاند: کە پێگەی جوگرافیی عێراق یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی ببێتە ناوەندێکی گرنگی دیالۆگ و پەیوەندی لە ناوچەکەدا. جەختی کردەوە کە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکان رێگەخۆشکەر دەبێت بۆ بەدیهێنانی ئاسایشێکی هەمەلایەنە.

لەسەر ئاستی ناوچەیی، وەزیری دەرەوە ئاماژەی بەوە کرد، عێراق وەک وڵاتەکانی دراوسێی لە ژێر کاریگەریی دەرهاویشتەکانی شەڕی ناوچەکەدایە، بەڵام دەتوانێت رۆڵێکی گرنگ لە لێکنزیککردنەوەی راکان بگێڕێت و هیوای خواست گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ببنە هۆی کۆتاییهێنان بە ململانێکان.

لەسەر پرسی ئەمنی ناوخۆیی، فوئاد حوسێن ئاشکرای کرد، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە روونی جەختی لەسەر رادەستکردنی چەکی گرووپەکان لە چوارچێوەی دەستووردا کردووەتەوە کە رێگە نادات بە بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی فەرمیی دەوڵەت.

ئاماژەی بەوەش کرد، پرۆسەی رادەستکردنی چەک لەگەڵ بەشێک لە گرووپەکان دەستی پێکردووە و چاوەڕوان دەکرێت لە چەند مانگی داهاتوودا بە تەواوی کۆتایی پێبێت.

وەزیری دەرەوەی عێراق دەشڵێت: پلانی حکوومەت بریتییە لە جیاکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان چەند گرووپێک و هێزە فەرمییەکان، پاشان رادەستکردنی چەکەکانیان و گۆڕینیان بۆ کیانی سیاسی کە لە چوارچێوەی یاسادا کار بکەن، بە تایبەت کە بەشێکیان ئێستا لە پەرلەمان و ژیانی سیاسیدا نوێنەریان هەیە.

هاوکات جەختی کردەوە، گفتوگۆکانی سەرۆکوەزیران لەگەڵ نوێنەرانی گرووپە چەکدارەکان بەردەوامە و حکوومەت دەیەوێت لە چەند مانگی داهاتوودا بە تەواوی پرسی چەکی دەرەوەی دەوڵەت کۆتایی پێ بهێنێت.