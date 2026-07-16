ئێران: ترەمپ خەونی کردنەوەی گەرووی هورمز بە هێزی سەربازی دەباتە گۆڕ

پێش کاتژمێرێک

یاریدەدەری فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، ئەمریکا ناتوانێت لە رێگەی هێزی سەربازییەوە گەرووی هورمز بکاتەوە، جەختی لەوەش کردەوە، کۆدەنگییەکی نیشتمانی لە ناوخۆی ئێراندا هەیە بۆ پاراستنی ئەم رێڕەوە ئاوییە ستراتیژییە و سەپاندنی رێکارە تایبەتەکانی تاران بۆ بەڕێوەبردنی.

پێنجشەممە 16ـی تەممووزی 2026، یەدوڵڵا جەوانی یاریدەدەری فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، "خەونی کردنەوەی گەرووی هورمز لە رێگەی کردەوەی سەربازییەوە لەگەڵ خۆی دەباتە گۆڕ." گوتیشی، هەموو بەرپرسانی ئێران لەسەر پاراستنی گەرووەکە هاوڕان و هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی توانای تەواوی سەربازییان هەیە بۆ کۆنترۆڵکردنی، ئەمەش بە سوودوەرگرتن لە پێگەی جیۆپۆلیتیکی کەنداو، گەرووی هورمز و دەریای عومان.

بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی "تەسنیم"ی ئێرانی، ئەو بەرپرسە سەربازییە باسی لەوە کردووە، ئەم سیاسەتە پشتیوانییەکی جەماوەری بەرفراوانی لە ناوخۆدا هەیە، هەروەها رەخنەی توندی لە لێدوانەکانی ترەمپ گرت سەبارەت بە لەناوبردنی ئێران و گوتی: "گەلی ئێران و جیهان هەڕەشەکانی ئەو بۆ لەناوبردنی شارستانیەتێکی چەند هەزار ساڵە لەبیر ناکەن." راشیگەیاند، سەرۆکی ئەمریکا بە هەڵە وا بیردەکاتەوە دەتوانێت لە رێگەی بە ئامانجگرتنی ژێرخان و بێبەشکردنی خەڵک لە سەرچاوەکانی وزە، تۆڵە لە ئێرانییەکان بکاتەوە.

جەوانی هۆشداری دا، هەر هێرشێکی ئەمریکا بۆ سەر ژێرخانی ئێران، لێکەوتەی مەترسیداری بۆ سەر ئاسایشی وزە لە ناوچەکەدا دەبێت و گوتی: "پێویستە سەرکردەکانی ئەمریکا، ئەوروپا و وڵاتانی ناوچەکە تێبگەن کە ئەگەر سوپای ئەمریکا تووشی ئەو هەڵە ستراتیژییە بێت، ئەوا دەبێت هەمووان ماڵاوایی لە وزەی ناوچەکە بکەن." جەختیشی کردەوە بنەمای سیاسەتی تاران لەم دۆسیەیەدا بریتییە لە: "وزە بۆ هەمووان یان بۆ هیچ کەسێک."

ئەم لێدوانانە دوای ئەوە دێن، رۆژی یەکشەممەی رابردوو، ئێران داخستنی گەرووی هورمزی تا کۆتاییهاتنی دەستێوەردانەکانی ئەمریکا راگەیاند، ئەوەش وەک کاردانەوەیەک بۆ پەرەسەندنی هێرشە دوولایەنەکانی نێوان واشنتن و تاران، بەپێی راپۆرتی میدیا جیهانییەکان، لە دوای راگەیاندنی داخستنی گەرووەکە لەلایەن سوپای پاسدارانەوە، جوڵەی کەشتیوانی لەو رێڕەوەدا بۆ نزمترین ئاستی خۆی دابەزیوە.