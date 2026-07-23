ئەنتۆیۆ گۆتێرێز: رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دۆخێکی سەختدایە

پێش کاتژمێرێک

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، هۆشدارییەکی توندی دا و رایگەیاند، دۆخی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەیشتووەتە لێواری "دۆخێک کە وێنا ناکرێت".

پێنجشەممە 23ـی تەممووزی 2026، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە میانی گوتارێکدا لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ئاماژەی بەوە کرد، "دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەژێر کۆنترۆڵ دەرچووە، ناوچەکە نوقمی ناو بازنەیەکی داخراوی رووبەڕووبوونەوەکان بووە کە بەردەوام لە فراوانبووندایە."

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداریی دا، ئێستا قەیرانێک، سووتەمەنی بۆ قەیرانێکی دیکە دابین دەکات و هەڵکشانی گرژییەکان دەبێتە هۆی هەڵکشانێکی گەورەتر".

ئەم لێدوانانەی گۆتێرێس لە کاتێکدایە، ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست شایەتی گرژییەکی سەربازی و ئەمنیی مەترسیدارە، کە بەهۆی رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی نێوان ئەمریکا و ئێران قووڵتر بووەتەوە.

ئەم ئاڵۆزییانە لە هێرشە بەردەوامەکان بۆ سەر هێڵەکانی گواستنەوەی دەریایی نێودەوڵەتی و دامەزراوە نەوتییەکان لە ناوچەی کەنداوی عەرەبی رەنگی داوەتەوە، ئەوەش مەترسییەکی جددی لەسەر ئاسایشی وزە لە جیهاندا دروست کردووە، هاوکات لەگەڵ زیادبوونی جووڵە و کۆکردنەوەی هێزە سەربازییەکانی وڵاتانی رۆژئاوا، مەترسییەکان لەبارەی تەشەنەکردنی گرژییەکانی ناوچەکە بەرەو جەنگێکی گشتگیری هەرێمی گەیشتوونەتە لوتکە.