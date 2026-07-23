نرخی نەوت 100 دۆلاری تێپەڕاند

پێش 24 خولەک

دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە، نرخەکانی نەوت لە بازاڕە جیهانییەکاندا بەرزبوونەوەیەکی توندیان تۆمار کرد و نرخی خاوی برێنت بە رێژەی 6% گەیشتە سەروو 100 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، ئەم هەڵکشانە هاوکاتە لەگەڵ زیادبوونی گرژییە سەربازییەکان لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و سەرهەڵدانی مەترسییەکی جددی لەسەر ئاسایشی رێڕەوەکانی دابینکردنی وزە.

پێنجشەممە 23ـی تەممووزی 2026، گرێبەستەکانی خاوی جیهانی (برێنت) بۆ مانگی ئەیلوولی داهاتوو، بە رێژەی 6.3% بەرزبوونەوە و گەیشتنە 100.02 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، لە هەمان کاتدا، گرێبەستەکانی خاوی تێکساسی ئەمریکی (WTI) بە رێژەی 4.62% روویان لە هەڵکشان کرد و گەیشتنە 90.81 دۆلار.

ئەم بەرزبوونەوەیەی ئێوارەی ئەمڕۆ دوای ئەوە دێت، بەیانی ئەمڕۆش نرخەکان بەرزترین ئاستی خۆیان لە ماوەی شەش هەفتەی رابردوودا تۆمار کردبوو، کاتێک خاوی برێنت گەیشتە 96.27 دۆلار، کە بەرزترین نرخە لە دوای 8ی حوزەیرانی رابردووەوە.

هۆکاری سەرەکی ئەم بازدانە گەورەیەی نرخەکان بۆ راگەیەندراوێکی سوپای پاسدارانی ئێران دەگەڕێتەوە سەبارەت بە کەوتنەوەی ئاگر لە کەشتییەکی نەوتهەڵگر بەهۆی تەقینەوەیەک لە باشووری گەرووی هورمز.

هاوکات لایەنی ئێرانی جەختی کردووەتەوە، گەرووەکە لەژێر کۆنترۆڵی ئەواندایە و رێگە بە تێپەڕبوونی هیچ کەشتییەک نادەن بەبێ هەماهەنگی پێشوەختە.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە، هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئامانجەکان لە ناوخۆی ئێران بۆ 12یەمین شەوی لەسەریەک بەردەوامن، ئەوەش وای کردووە بازاڕەکانی وزە بکەونە دۆخێکی نادڵنیایی و ترسی گەورە لە پەککەوتنی هەناردەی نەوت.