یەکەمین لێدوانی کاسێمیرۆ لەبارەی یاریکردن هاوشانی مێسی

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ئینتەر مەیامی ئەمریكی لە بەیاننامەیەكی فەرمی رایگەیاند لەگەڵ كاسیمێرۆ گەیشتنە رێككەوتن و بۆتە یاریزانی نوێی یانەکەیان. لەلایەکی دیکەوە یاریزانە بەرازیلییەکە رایگەیاند یارمەتی مێسی دەدەم بۆ ئەوەی ناسناو لەگەڵ یانەکەمان بباتەوە.

ئینتەر مەیامی رایگەیاندووە كاسیمێرۆ گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكەیان تاوەكو هاوینی 2027 دەبێت و لە نێو گرێبەستەکەی خاڵێك هەیە دەتوانرێت گرێبەستەکەی تاوەكو هاوینی 2029 نوێی بكاتەوە و لەگەڵ یانە پەمەیەییەكەش درێسی ژمارە 5 دەپۆشێت.

كاسیمێرۆی 34 ساڵ لەم هاوینە گرێبەستەكەی لەگەڵ مانچێستەر یونایتد كۆتایی هات وەرزی داهاتوو هاوشانی ركابەرەكانی پێشووی مێسی و سوارێز لە کلاسیکۆ، یاریی دەكات.

دەقی قسەکانی کاسیمیرۆ دوای پەیوەندیکردنی بە یانەی ئینتەر مەیامی:

بێگومان بەهۆی پرۆژەی یانەکە و ئەو ئامانجەی هەمە هاتووم بۆ مەیامی، دەمەوێت سوپاسی یانەکە و هەموو ئەو خەڵکە بکەم کە هەوڵیاندا پەیوەندی بەم یانەیە بکەم، بۆیە رێگەیەکی باشبوو، من ئەم شارە باش دەناسم، شارێکە زۆرم خۆشدەوێت، بەگشتی ئەم وڵاتەم خۆشدەوێت، بۆیە نەک تەنیا دڵخۆشم بەڵکو سوپاسگوزارم بۆ ئەو هەوڵانەی بۆمنیاندا، لەکۆتاییدا من لێرەم و لای ئەوانم، هەموو کات یاریزان ئامانجی هەیەو هەوڵ بۆ بردنەوەو خەونێک دەدات، بەرای من ئەگەر ئەم ئامانجە نەما پییوستە یاریزانەکە واز لە تۆپی پێ بێنێت، بۆیە من برسیم بۆ بردنەوەی ناسناو لەگەڵ یانەکە، لێرەم بۆ ئەوەی یارمەتی هاوڕێکانم لە تیپەکە بدەم یارمەتی ئەستێرەی گەورەی یانەکەو یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی مێژوو بدەم،بۆیە بەپەرۆشم تاوەکوو دەست بە یاری دەکەین،پەیامی من تایبەت بە هاندەران ئەوەیە دەبێت بیزانن پشتگیری ئەوان بۆ ئێمە زۆر گرنگە باوەڕیان پێمان هەبێت تاوەکوو یارییەکان تەواو دەبێت، سوپاسی ئەو پێشوازییە گەرمە دەکەم لە یاریگای یانەکە لێیان کردم، هەر لەسەرەتاوە دەتوانم بڵێم هەست بە ئاسودەیی دەکەم لە مەیامی.