لە دهۆک نزیکەی 3600 کەس ناویان بۆ حەج تۆمار کردووە

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بەڕێوەبەری نووسینگەی حەج و عومرەی دهۆک ئاشکرای دەکات، تا ئێستا نزیکەی 3600 هاووڵاتی ناویان بۆ فەریزەی حەج تۆمار کردووە و پرۆسەکەش بە شێوەیەکی شەفاف و ئەلیکترۆنی بەڕێوەدەچێت، ئاماژە بەوەش دەدات کە پڕۆسەی ناوتۆمارکردن تاوەکو 5ی ئابی ئەمساڵ بەردەوام دەبێت.

رۆژی دووشەممە، 27ی تەممووزی 2026، سەفا حوسێن، بەڕێوەبەری نووسینگەی حەج و عومرەی دهۆک، سەبارەت بە رێکارەکانی ناوتۆمارکردنی حاجیان رایگەیاند: "ماوەی پێنج رۆژە پرۆسەی ناوتۆمارکردن دەستی پێکردووە و تاوەکو 5ی ئاب بەردەوام دەبێت، تا ئێستاش لە سنووری پارێزگای دهۆک نزیکەی 3600 هاووڵاتی ناوی خۆیان تۆمار کردووە."

سەبارەت بە مەرجەکانی ناوتۆمارکردن، بەڕێوەبەری نووسینگەی حەج و عومرەی دهۆک ئاماژەی بەوە کرد، "مەرجی سەرەکی ئەوەیە کە کەسەکە نابێت پێشتر فەریزەی حەجی ئەنجام دابێت. هەروەها بۆ پیاوان بە تەنیا، پێویستە تەمەنیان لە 25 ساڵ کەمتر نەبێت، و ئافرەتانیش ئەگەر بە تەنیا ناوی خۆیان تۆمار بکەن، دەبێت تەمەنیان لە 45 ساڵ زیاتر بێت."

گوتیشی: "ئەگەر یەکێک لە مەحرەمەکان تەمەنی لە 25 ساڵ زیاتر بێت، ئەوا کەسی دووەم ئەگەر تەمەنی لە ژێر 25 ساڵیش بێت کێشەی بۆ دروست نابێت و دەتوانێت ناوی تۆمار بکات."

لە لایەکی دیکەوە سەفا حوسێن دڵنیایی دایە ئەو کەسانەی پارساڵ ناویان بە "یەدەگ" دەرچووە و گوتی: "ئەو کەسانەی ساڵی رابردوو ناویان وەک یەدەگ گەڕاوەتەوە، ئەمساڵ ناوەکانیان پەسەند کراوە و دەتوانن بچن بۆ حەج، هەر کاتێکیش دەست کرا بە رێکارە کارگێڕییەکان، ئێمە پەیوەندییان پێوە دەکەین بۆ ئەوەی بێن و مامەڵەکانیان تەواو بکەن."

سەبارەت بە شێوازی ناوتۆمارکردنەکە، ناوبراو رایگەیاند کە پرۆسەکە بە تەواوی ئەلیکترۆنییە و هیچ "واستە" و دەستوەردانێکی تێدا نییە، پرۆسەکە زۆر بە شەفافی بەڕێوەدەچێت. گوتیشی: "هەندێک هاووڵاتی سەرەڕای پڕکردنەوەی فۆرمەکە، سەردانمان دەکەن بۆ دڵنیابوونەوە، بەڵام پێویست بەوە ناکات، چونکە هەر کەسێک ناوی تۆمار بکات، نامەیەکی دڵنیایی بۆ مۆبایلەکەی دەچێت کە ناوتۆمارکردنەکەی سەرکەوتوو بووە."

لە کۆتاییدا بەڕێوەبەری نووسینگەی حەج و عومرەی دهۆک جەختی کردەوە، هەر هاووڵاتییەک شارەزایی نەبێت یان رووبەڕووی هەر گرفتێکی تەکنیکی ببێتەوە لە کاتی پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنی، نووسینگەکەیان ئامادەیە هاوکارییان بکات و ئاسانکارییان بۆ بکات.