ساحل کرماشانی گۆرانی "کرماشان کرماشان" وەک وەفایەک بۆ زێدی خۆی بڵاوکردەوە
ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، نوێترین گۆرانی خۆی بەناوی "کرماشان کرماشان"، بەشێوەی ڤیدیۆ کلیپ بڵاوکردەوە و دەڵێت، "ئەو بەرهەمەم، گوزارشتێکی قووڵە لە سەرسامبوون بە مێژوو و جوانییە سەرسوڕهێنەرەکانی کرماشان."
ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی تەمموزی 2026، ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ بە کوردستان24ی راگەیاند، "ئەو گۆرانییە نوێیەم لە هۆنراوەی کەیخەسرەو پورنازرییە و جەمال نەسیمی کاری رێکخستن و دابەشکردنی موزیکەکەی بۆ کردووە. ژەنیارەکانیش لە کۆمەڵێک ئۆرکێسترا پێکهاتبوون وەکو، جەمال نەسیمی، هێمن سوڵتان پوور، سەعید پیرزاد، ئاڤان، هاوڕێ، نەسرین ئەسەدی، یاسەمین ئەمیری."
گوتیشی، "تێکەڵکردنی هەستی راستەقینەی خۆشەویستی بۆ نیشتمان لەگەڵ موزیکی فولکلۆری، ئەو بەرهەمە نوێیەی لێکەوتۆتەوە؛ بەرهەمێک کە وەکو وەفادارییەک بۆ رێزگرتن لە یادی هونەرمەندی کۆچکردوو و دەنگە دیارەکەی کرماشان، مامۆستا حشمەتوڵڵا لوڕنەژاد تۆمار کراوە.
ساحل کرماشانی باس گرنگیی تۆمارکردنی ئەو بەرهەمە دەکات و دەڵێت، "ئەو بەرهەمەم، گوزارشتێکی قووڵە لە سەرسامبوون بە مێژوو و جوانییە سەرسوڕهێنەرەکانی کرماشان؛ بەتایبەت تاشەبەرد و تاشراوەکانی کێوی بێستون و نەقشی "شیرینی خەوتوو" کە بە دەستی فەرهادی کێوکەن هەڵکۆڵدراوە و تا ئێستاش سەرنجی ھەموو بینەرێک رادەکێشێت."
ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، خەڵکی شاری کرماشانی رۆژهەڵاتی کوردستانە، هەر لە تەمەنێکی بچووکەوە دەستی بە گۆرانیگوتن کردووە و خاوەنی هەشت تراکی گۆرانییە و تا ئێستاش لەکاری هونەری بەردەوامە.