ساحل کرماشانی گۆرانی "کرماشان کرماشان" وەک وەفایەک بۆ زێدی خۆی بڵاوکردەوە

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ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، نوێترین گۆرانی خۆی بەناوی "کرماشان کرماشان"، بەشێوەی ڤیدیۆ کلیپ بڵاوکردەوە و دەڵێت، "ئەو بەرهەمەم، گوزارشتێکی قووڵە لە سەرسامبوون بە مێژوو و جوانییە سەرسوڕهێنەرەکانی کرماشان."

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی تەمموزی 2026، ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ بە کوردستان24ی راگەیاند، "ئەو گۆرانییە نوێیەم لە ​هۆنراوەی کەیخەسرەو پورنازرییە و جەمال نەسیمی کاری رێکخستن و دابەشکردنی موزیکەکەی بۆ کردووە. ژەنیارەکانیش لە کۆمەڵێک ئۆرکێسترا پێکهاتبوون وەکو، ​جەمال نەسیمی، ​هێمن سوڵتان پوور، ​سەعید پیرزاد، ئاڤان، ​هاوڕێ، ​نەسرین ئەسەدی، ​یاسەمین ئەمیری."

گوتیشی، "تێکەڵکردنی هەستی راستەقینەی خۆشەویستی بۆ نیشتمان لەگەڵ موزیکی فولکلۆری، ئەو بەرهەمە نوێیەی لێکەوتۆتەوە؛ بەرهەمێک کە وەکو وەفادارییەک بۆ رێزگرتن لە یادی هونەرمەندی کۆچکردوو و دەنگە دیارەکەی کرماشان، مامۆستا حشمەتوڵڵا لوڕنەژاد تۆمار کراوە.

ساحل کرماشانی باس گرنگیی تۆمارکردنی ئەو بەرهەمە دەکات و دەڵێت، "ئەو بەرهەمەم، گوزارشتێکی قووڵە لە سەرسامبوون بە مێژوو و جوانییە سەرسوڕهێنەرەکانی کرماشان؛ بەتایبەت تاشەبەرد و تاشراوەکانی کێوی بێستون و نەقشی "شیرینی خەوتوو" کە بە دەستی فەرهادی کێوکەن هەڵکۆڵدراوە و تا ئێستاش سەرنجی ھەموو بینەرێک رادەکێشێت."

ساحل کرماشانی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، خەڵکی شاری کرماشانی رۆژهەڵاتی کوردستانە، هەر لە تەمەنێکی بچووکەوە دەستی بە گۆرانیگوتن کردووە و خاوەنی هەشت تراکی گۆرانییە و تا ئێستاش لەکاری هونەری بەردەوامە.