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دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامه‌های راهبردی خود بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در اولویت قرار داده و صدها پروژه خدماتی و استراتژیک را با هزینه‌ای بالغ بر چند تریلیون دینار در سراسر اقلیم به اجرا درآورده است.

بر اساس آمار رسمی اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، طی هفت سال گذشته ۸۱۰ پروژه متنوع در بخش راه و ترابری با بودجه‌ای معادل یک تریلیون و ۵۷ میلیارد دینار توسط دولت اقلیم کوردستان با موفقیت تکمیل شده است. در پی اجرای این پروژه‌ها، ۳ هزار و ۵۵ کیلومتر راه جدید احداث یا بازسازی شده که تأثیر مثبتی بر تسهیل تردد میان شهرها و شهرک‌ها داشته است.

پروژه‌های در دست اجرا و بودجه اختصاص‌یافته

این اداره اشاره کرد که در حال حاضر ۲۲۷ پروژه استراتژیک دیگر در مرحله اجرا قرار دارند که با تکمیل آن‌ها، ۲ هزار و ۲۳۹ کیلومتر راه جدید احداث و مرمت خواهد شد. هزینه کل این پروژه‌های در حال اجرا، ۴ تریلیون و ۱۷۹ میلیارد دینار برآورد شده است.

مهم‌ترین پروژه‌های استراتژیک فعال عبارتند از:

بزرگراه کوره – شقلاوه – قندیل: با بودجه ۹۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دینار (۵۰٪ پیشرفت فیزیکی).

بزرگراه کویه – اربیل: با بودجه ۶۸۳ میلیارد دینار (۴۰٪ پیشرفت فیزیکی).

جاده کلار – دربندیخان: با بودجه ۵۹۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دینار (۳۰٪ پیشرفت فیزیکی).

بزرگراه دوکان – چوارقورنه: با بودجه ۲۶۰ میلیارد و ۶۹۹ میلیون دینار (۱۶٪ پیشرفت فیزیکی).

خط‌کشی و ایمن‌سازی جاده‌ها

با هدف افزایش امنیت آمدوشد و کاهش تصادفات رانندگی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه نصب علائم ایمنی به شرح زیر انجام شده است:

خط‌کشی ۲ هزار و ۷۲۳ کیلومتر راه.

نصب ۱۹ هزار و ۳۴۲ تابلوی راهنمایی و رانندگی و اجرای ۶۲ کیلومتر گاردریل (حصار محافظ).

احداث ۵۹ پل عابر پیاده در نقاط پرتردد.

منابع تأمین مالی پروژه‌ها

بودجه ساخت و بازسازی راه‌ها در اقلیم کوردستان از سه منبع اصلی تأمین می‌شود؛ بودجه سرمایه‌گذاری (مختص پروژه‌های بزرگ و استراتژیک)، بودجه جاری وزارت آبادانی و مسکن و اختصاص ۳۰٪ از درآمدهای ایستگاه‌های توزین (باسکول) برای بازسازی و مرمت جاده‌ها.

این تلاش‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم وجود چالش‌ها و بحران‌های مالی، بخش راهسازی همواره به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت با هدف اتصال مراکز تجاری و رفاه شهروندان و گردشگران پیگیری شده است.