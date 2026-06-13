اقتصاد

جهش بزرگ در جاده‌سازی؛ توسعه شاهراه‌های مواصلاتی اقلیم کوردستان

کوردستان کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان گسترش شبکه‌های ارتباطی جاده‌ای

دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامه‌های راهبردی خود بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در اولویت قرار داده و صدها پروژه خدماتی و استراتژیک را با هزینه‌ای بالغ بر چند تریلیون دینار در سراسر اقلیم به اجرا درآورده است.

بر اساس آمار رسمی اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، طی هفت سال گذشته ۸۱۰ پروژه متنوع در بخش راه و ترابری با بودجه‌ای معادل یک تریلیون و ۵۷ میلیارد دینار توسط دولت اقلیم کوردستان با موفقیت تکمیل شده است. در پی اجرای این پروژه‌ها، ۳ هزار و ۵۵ کیلومتر راه جدید احداث یا بازسازی شده که تأثیر مثبتی بر تسهیل تردد میان شهرها و شهرک‌ها داشته است.

پروژه‌های در دست اجرا و بودجه اختصاص‌یافته

این اداره اشاره کرد که در حال حاضر ۲۲۷ پروژه استراتژیک دیگر در مرحله اجرا قرار دارند که با تکمیل آن‌ها، ۲ هزار و ۲۳۹ کیلومتر راه جدید احداث و مرمت خواهد شد. هزینه کل این پروژه‌های در حال اجرا، ۴ تریلیون و ۱۷۹ میلیارد دینار برآورد شده است.

مهم‌ترین پروژه‌های استراتژیک فعال عبارتند از:

بزرگراه کوره – شقلاوه – قندیل: با بودجه ۹۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دینار (۵۰٪ پیشرفت فیزیکی).

بزرگراه کویه – اربیل: با بودجه ۶۸۳ میلیارد دینار (۴۰٪ پیشرفت فیزیکی).

جاده کلار – دربندیخان: با بودجه ۵۹۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دینار (۳۰٪ پیشرفت فیزیکی).

بزرگراه دوکان – چوارقورنه: با بودجه ۲۶۰ میلیارد و ۶۹۹ میلیون دینار (۱۶٪ پیشرفت فیزیکی).

خط‌کشی و ایمن‌سازی جاده‌ها

با هدف افزایش امنیت آمدوشد و کاهش تصادفات رانندگی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه نصب علائم ایمنی به شرح زیر انجام شده است:

خط‌کشی ۲ هزار و ۷۲۳ کیلومتر راه.

نصب ۱۹ هزار و ۳۴۲ تابلوی راهنمایی و رانندگی و اجرای ۶۲ کیلومتر گاردریل (حصار محافظ).

احداث ۵۹ پل عابر پیاده در نقاط پرتردد.

منابع تأمین مالی پروژه‌ها

بودجه ساخت و بازسازی راه‌ها در اقلیم کوردستان از سه منبع اصلی تأمین می‌شود؛ بودجه سرمایه‌گذاری (مختص پروژه‌های بزرگ و استراتژیک)، بودجه جاری وزارت آبادانی و مسکن و اختصاص ۳۰٪ از درآمدهای ایستگاه‌های توزین (باسکول) برای بازسازی و مرمت جاده‌ها.

این تلاش‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم وجود چالش‌ها و بحران‌های مالی، بخش راهسازی همواره به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت با هدف اتصال مراکز تجاری و رفاه شهروندان و گردشگران پیگیری شده است.

 
کاوە جم ,