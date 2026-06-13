استقبال مقامات کوردستان از انتقال تکنولوژی و احداث واحدهای صنعتی مدرن
نخستوزیر اقلیم کوردستان، مقامات کابینه خود را مکلف کرده است تا در دیدارها و نشستهای رسمی با هیئتهای خارجی، از آنها بخواهند که واحدهای تولیدی و کارخانههای خود را به اقلیم کوردستان منتقل کنند.
در همین راستا، "نوزاد شیخ کامل"، مدیرکل بخش صنعت در وزارت تجارت و صنعت اقلیم کوردستان، با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر توازن میان واردات و صادرات، در گفتوگو با شبکه خبری "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به ما مأموریت داده است تا سرمایهگذاران خارجی را برای ورود به بازار کوردستان تشویق کنیم. پیام ما به تمامی هیئتهای خارجی و صاحبان سرمایه این است که به جای ارسال کالاهای آماده، بیایید و کارخانههای خود را در اینجا راهاندازی کنید.
وی در ادامه افزود: قانون سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، تسهیلات و فرصتهایی طلایی در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار میدهد. در کوردستان، سرمایهگذاران میتوانند مالکیت صددرصدی پروژههای خود را در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که در قوانین دولت عراق، شرط شراکت داخلی وجود دارد و سهم سرمایهگذار خارجی نمیتواند بیش از ۴۹ درصد باشد.
قانون سرمایهگذاری؛ برگ برنده کوردستان در جذب سرمایههای خارجی
قانون سرمایهگذاری اقلیم کوردستان (قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۶) یکی از محرکهای اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی به این منطقه است؛ قانونی که به عنوان یکی از کارآمدترین و جذابترین قوانین سرمایهگذاری در سطح منطقه، به ویژه برای اتباع خارجی، شناخته میشود و تسهیلات و تضمینهای محکمی را ارائه میدهد.
امتیازات کلیدی این قانون برای سرمایهگذاران خارجی:
مالکیت ۱۰۰ درصدی: سرمایهگذار خارجی حق مالکیت تام بر سرمایه و پروژه خود را دارد و نیازی به داشتن شریک بومی (محلی) ندارد. همچنین از نظر حقوق و تکالیف، کاملاً برابر با سرمایهگذار داخلی محسوب میشود.
معافیتهای مالیاتی: پروژههای مصوب به مدت ۱۰ سال از تاریخ آغاز بهکار، از پرداخت تمامی مالیاتها معاف هستند.
معافیتهای گمرکی: تمامی ماشینآلات و تجهیزات وارداتی پروژه از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند، به شرطی که ظرف ۳ سال پس از اخذ مجوز وارد شوند. همچنین مواد اولیه وارداتی نیز به مدت ۵ سال مشمول این معافیت میشوند.
انتقال آزادانه ارز: سرمایهگذار خارجی حق کامل دارد سود و سرمایه خود را بدون هیچ مانعی به ارز خارجی از کشور خارج کند. انتقال قانونی حقوق و مزایای کارکنان خارجی نیز مجاز است.
تسهیلات زمین: دولت یا سازمان سرمایهگذاری، زمین مورد نیاز پروژه را به صورت اجاره بلندمدت یا حق انتفاع، با قیمتهای حمایتی و تشویقی تأمین میکند.
حق خرید ملک: در پروژههای مسکونی، سرمایهگذار خارجی حق خرید زمین و ملک را دارد که این یک امتیاز کمنظیر برای خارجیها در سطح منطقه است.
تضمین ضد مصادره: پروژههای سرمایهگذاری به هیچ وجه مصادره یا ملی نمیشوند، مگر در موارد منافع عمومی که آن هم تنها از طریق حکم دادگاه و به شرط پرداخت فوری و عادلانه خسارت به سرمایهگذار امکانپذیر است.
جذب نیروی کار متخصص: پروژهها حق استخدام کارشناسان و کارکنان خارجی را دارند، هرچند قانون بر اولویت استفاده از نیروی کار بومی تاکید میکند.
تمایل سرمایەگذاران خارجی؛ چین در رتبە اول
تمایل و آمار سرمایهگذاری خارجی در اقلیم کوردستان رو به افزایش است و در این میان، سرمایهگذاران و بازرگانان کشورهای حوزه خلیج، بیشترین توجه را به این منطقه معطوف کردهاند.
"گیلان حاجی سعید"، رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنایع اقلیم کوردستان، با اشاره به وجود زیرساختها و بسترهای مناسب سرمایهگذاری در کوردستان اعلام کرد: سرمایهگذاران کشورهای حوزه خلیج، به ویژه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین، تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان دارند.
طی هفت سال گذشته، بیش از ۲۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان انجام شده است. سهم سرمایهگذاران خارجی از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار بوده که بیش از ۲۳٪ از کل سرمایهگذاریهای چند سال اخیر در این منطقه را شامل میشود. بر اساس آمارها، بیشترین میزان این سرمایهگذاریها در استان اربیل متمرکز بوده است.
سرمایهگذاران چینی با اختصاص ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، در رتبه نخست سرمایهگذاری قرار دارند. پس از چین، کشورهای فرانسه، لبنان، ترکیه، مصر، امارات و سوریه به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
با این حال، طبق اظهارات "گیلان حاجی سعید"، پیشبینی میشود امارات جایگاه خود را در این جدول ارتقا دهد و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به زودی وارد این رتبهبندی شوند.