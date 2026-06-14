بحران در مرز؛ چرخ تجارت حاجیعمران کند شد
گذرگاه بینالمللی "حاجیعمران" به عنوان یکی از حیاتیترین دروازههای تجاری اقلیم کوردستان، همواره شاهراه اصلی مبادلات کالا و پویایی بازرگانی میان اقلیم و جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال، شرایط بحرانی اخیر در منطقه، سایه سنگین خود را بر این گذرگاه نیز انداخته است؛ بهطوریکه این مرز بینالمللی اکنون در تبوتاب آرامشدن اوضاع روزشماری میکند تا چرخ تجارت در آن، بار دیگر با شتاب گذشته به حرکت درآید.
بر اساس پیگیریهای میدانی موسسە رسانەای "کوردستان۲۴"، در پی بروز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، حجم مبادلات تجاری در گذرگاه بینالمللی حاجیعمران به شدت کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهد که پیش از آغاز این درگیریها، روزانه ۲۲۰ دستگاه کامیون حامل انواع کالا از این مرز به مقصد شهرهای اقلیم کوردستان و حتی بخشهای مرکزی و جنوبی عراق تردد میکردند، اما این میزان اکنون به ۹۰ تا ۱۱۰ کامیون در روز کاهش یافته است؛ این در حالی است که ۶۹۳ کامیون در این گذرگاه دارای کارت رسمی تردد کالا هستند و صدها تاجر و کارگر در این منطقه مرزی امرار معاش میکنند.
کارشناسان علت اصلی این افت فاحش را پیامدهای مستقیم جنگ، افزایش نیاز بازارهای داخلی ایران به کالاهای صادراتی و همچنین آسیب دیدن مستقیم و غیرمستقیم برخی کارخانهها و واحدهای تولیدی بر اثر درگیریها میدانند.
"گیلان حاجی سعید"، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل در گفتگو با کوردستان۲۴ با تایید این خبر گفت: ما شاهد کاهش محسوس حجم تجارت نه تنها در مرز بینالمللی حاجیعمران، بلکه در تمامی گذرگاههای مرزی مشترک با ایران هستیم.
وی، همچنین فاش کرد که بهزودی هیئتی از اتاق بازرگانی برای بررسی دقیق علل این رکود، از مرزها بازدید خواهد کرد و در جریان این سفر، گفتگوهایی با طرف ایرانی جهت بررسی و حل این مسئله صورت خواهد گرفت.
اقلیم کوردستان دارای ۳ گذرگاه رسمی و چندین بازارچه مرزی غیررسمی با جمهوری اسلامی ایران است که حجم مبادلات سالانه آنها به میلیاردها دلار میرسد. بخشی از کالاهای وارداتی از مرزهای اقلیم، به دیگر شهرهای عراق فرستاده میشود. در این میان، گذرگاه بینالمللی "حاجیعمران – تمرچین"، تنها مرز رسمی و استراتژیک استان اربیل با ایران به شمار میرود.