1 ساعت پیش

سخنگوی وزارت نفت عراق با ابراز خوش‌بینی نسبت به حل و فصل پرونده نفت اقلیم کوردستان اعلام کرد که طرفین به توافق بسیار خوبی دست یافته‌اند که زمینه را برای ازسرگیری صادرات نفت این منطقه هموار می‌کند.

سلیم رکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: در پی رایزنی‌های فشرده میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان و نمایندگان شرکت‌های نفتی، یک توافق سه‌جانبه بسیار مناسب برای مدیریت پرونده نفت حاصل شده است.

رکابی، با اشاره به اینکه این توافق گامی جدی برای احیای صادرات نفت اقلیم کوردستان به بازارهای جهانی پس از یک دوره توقف محسوب می‌شود، در خصوص حجم صادرات کنونی اعلام کرد: در حال حاضر میزان صادرات نفت عراق نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.

وی، همچنین پیش‌بینی کرد که پس از حل کامل این پرونده و بازگشایی [تسهیل در] تنگه هرمز، حجم صادرات نفت به شکل چشمگیری افزایش یابد.

از سوی دیگر و در راستای تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌های خارجی و ازسرگیری فعالیت‌های نفتی، یک هیئت عالی‌رتبه امنیتی عراق به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان سفر کرد.

هدف اصلی این سفر، تاکید بر تامین امنیت میدان‌های نفتی و ایجاد محیطی امن و مناسب برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی است تا هیچ‌گونه مانع امنیتی در مسیر فرآیند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم وجود نداشته باشد.

این تحولات تازه در حالی صورت می‌گیرد که بازارهای انرژی عراق و جهان، به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، چشم‌انتظار بازگشت ثبات و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان هستند.