وزیر دارایی عراق: یکپارچهسازی رویههای گمرکی با اقلیم کوردستان یک گام راهبردی است
وزیر دارایی عراق میگوید هماهنگی سیستم گمرکی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان درآمدهای غیرنفتی را افزایش میدهد
فالح ساری، وزیر دارایی عراق، روز پنجشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، تأکید کرد که یکپارچهسازی سیستمها و رویههای گمرکی میان بغداد و اربیل، مرحلهای راهبردی در روند اصلاحات اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد که این اقدام تأثیری مستقیم بر ارتقای سطح درآمدها، تشدید نظارت بر جابهجایی کالا و جلوگیری از فرار گمرکی خواهد داشت.
در همین راستا، نشست مشترکی در بغداد میان هیئت گمرک عراق و هیئت گمرک اقلیم کوردستان برگزار شد. در این جلسه، موضوع اجرای سیستم جهانی "آسیکودا" (ASYCUDA) در پایانههای مرزی اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین بر اهمیت تحول دیجیتال و تسهیل رویهها برای بازرگانان و بخش حملونقل کالا تأکید کردند.
در پایان این نشست، دو طرف صورتجلسهای مشترک شامل پیشنهادات و راهکارهای اجرایی امضا کردند. مقرر شد این صورتجلسه جهت تصویب نهایی و تکمیل مراحل قانونی به شورای وزارتی اقتصاد ارسال شود تا عملیات اجرایی در مرزهای اقلیم کوردستان آغاز گردد.
همزمان، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در گفتوگو با شبکهی "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که دولت اقلیم مشکلی با اجرای سیستم آسیکودا ندارد، اما ملاحظاتی فنی در خصوص نحوهی مشارکت در این فرآیند وجود دارد. وی همچنین بر وجود تفاهم مناسب میان اربیل و بغداد در این زمینهی همکاری تأکید کرد.