2 ساعت پیش

بر اساس جدیدترین آمار مدیریت کل برق سلیمانیه، تمایل شهروندان و بخش‌های مختلف به استفاده از سیستم‌های انرژی خورشیدی (سولار) به شکلی چشمگیر افزایش یافته است؛ به طوری که تنها ظرف مدت ۳۵ روز، بیش از ۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق از این منبع پاک افزوده شد.

امروز جمعه (۱۹ ژوئن)، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در مدیریت فنی وابسته به مدیریت کل برق سلیمانیه، آمار جدیدی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۱۴ ژوئن، مجموع تولید برق از انرژی خورشیدی در محدوده استان سلیمانیه به بیش از ۹۷ مگاوات رسیده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهند که در بازه زمانی ۶ مه تا ۱۴ ژوئن (یعنی ظرف ۳۵ روز)، تعداد مشترکان سیستم‌های خورشیدی از ۳ هزار و ۷۴۶ مشترک به ۴ هزار و ۶۱ مشترک افزایش یافته است.

در همین مدت، میزان برق تولیدی از ۹۱.۶۲۳ مگاوات به ۹۶.۱۴۰ مگاوات رسیده که این امر نشان‌دهنده رشد سریع و ملموس در بخش انرژی‌های پاک است.

بنا بر آخرین داده‌های رسمی این مدیریت، پراکندگی مشترکانی که تاکنون سیستم سولار را نصب و به صورت قانونی ثبت کرده‌اند، به شرح زیر است:

بخش خانگی: ۳,۳۵۴ مشترک

بخش تجاری: ۵۷۹ مشترک

بخش کشاورزی: ۱۰۶ مشترک

بخش صنعتی: ۱۵ مشترک

بخش دولتی: ۷ مشترک

سیستم انرژی خورشیدی در اقلیم کوردستان به عنوان یک جایگزین راهبردی برای کاهش فشار روی شبکه سراسری برق شناخته می‌شود. دولت اقلیم کوردستان نیز از طریق تسهیلات قانونی و فنی، شهروندان و کارآفرینان را به بهره‌گیری از این انرژی دوستدار محیط‌زیست و کم‌هزینه تشویق می‌کند.