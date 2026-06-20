در پی رفع نقص فنی در سیستمهای الکترونیکی تردد در مرز بینالمللی باشماق عادی شد
با رفع مشکلات فنی در بخش ایرانی گذرگاه باشماق، تردد مسافران و مبادلات بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کوردستان به روال عادی بازگشت.
مدیریت مجتمع گذرگاه بینالمللی باشماق در اطلاعیهای به شهروندان و گردشگران اعلام کرد که تمامی مشکلات فنی مربوط به سیستم الکترونیکی در سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران برطرف شده است.
امروز شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)، واحد اطلاعرسانی و روابط عمومی مدیریت مجتمع گذرگاه بینالمللی باشماق در بیانیهای اعلام کرد: "پس از تعمیر و بازسازی سیستم، اکنون تردد گردشگران و تحرکات بازرگانی در این مرز به حالت عادی بازگشته و فرآیند عبور و مرور همچون روزهای گذشته ادامه دارد."
در این اطلاعیه دربارهی ساعات فعالیت مرز آمده است که این گذرگاه روزانه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۲۱:۰۰ (۹ شب) باز بوده و آمادهی ارائهی خدمات به مسافران و بازرگانان است.
پیش از این، در صبحگاه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، سیستم الکترونیکی مرز باشماق در سمت ایران دچار نقص فنی و قطع شده بود که منجر به توقف موقت تردد مسافران شد. در آن مقطع، مدیریت مرز از شهروندان خواسته بود تا زمان رفع مشکل، از مرز شوشمی برای سفرهای خود استفاده کنند.
مرز بینالمللی باشماق یکی از گذرگاههای راهبردی و مهم دولت اقلیم کوردستان محسوب میشود که روزانه حجم بالایی از تردد گردشگران و تبادلات وسیع تجاری در آن انجام میگیرد.