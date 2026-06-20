2 ساعت پیش

بر اساس تازه‌ترین داده‌های سازمان آمار ترکیه که امروز شنبه (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶) منتشر شد، شهروندان عراقی در ماه مه گذشته رتبه پنجم خرید مسکن در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که روند فروش ملک به اتباع خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

سازمان آمار ترکیه در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که مجموع فروش واحدهای مسکونی به خارجی‌ها در ماه مه به ۱,۳۸۷ فقره رسیده است که این رقم افت ۲۷ درصدی را نسبت به ماه مه سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید که در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی، در مجموع ۱۸ هزار و ۷۶۸ واحد مسکونی به اتباع خارجی فروخته شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۱۵.۱ درصد کاهش داشته است.

طبق داده‌های آماری، شهروندان روسیه با خرید ۲۶۸ خانه در ماه مه، همچنان در صدر جدول خریداران خارجی قرار دارند. پس از آن‌ها، ایرانی‌ها با خرید ۱۲۵ واحد مسکونی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. شهروندان اوکراین با ۸۸ خانه و آلمان با ۷۳ خانه در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند و عراقی‌ها نیز با خرید ۶۶ واحد مسکونی، رتبه پنجم این جدول را تصاحب کرده‌اند. پس از عراقی‌ها، شهروندان آذربایجان نیز با آماری مشابه (۶۶ خانه) در رتبه ششم قرار دارند.

در سطح کلان بازار، مجموع فروش مسکن در ترکیه (شامل خریداران داخلی و خارجی) طی ماه مه با افت ۳۱.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی رسیده است. از این تعداد، ۳۰ هزار و ۱۹۶ واحد کلید نوساز و ۶۳ هزار و ۱۳۷ واحد مسکونی دست‌دوم بوده‌اند.