افتتاح نمایشگاه بزرگ محصولات کشاورزی بومی در اربیل

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امروز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶، امید خوشناو، استاندار اربیل، نمایشگاه محصولات صیفی و تابستانه بومی را در محل نمایشگاه بین‌المللی اربیل افتتاح کرد. این رویداد در راستای تلاش‌های مستمر دولت اقلیم کوردستان برای حمایت از بخش کشاورزی و تقویت تولیدات داخلی برگزار شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، جمعی از مقامات مسئول، سرمایه‌گذاران و کشاورزان نمونه از مناطق مختلف اقلیم کوردستان حضور داشتند و فعالیت‌های این رویداد با مشارکت گسترده تولیدکنندگان بومی آغاز شد.

هدف اصلی این نمایشگاه، حمایت مستقیم از کشاورزان و ایجاد بازارهای مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات آن‌هاست؛ گامی که به رشد اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی کمک شایانی می‌کند. این نمایشگاه همچنین فرصتی را برای شهروندان فراهم آورده تا به تنوع گسترده‌ای از محصولات تابستانه تازه، سالم و بومی دسترسی داشته باشند.

این نمایشگاه به مدت چهار روز متوالی پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و ده‌ها کشاورز و شرکت زراعی محلی، آخرین دستاوردها و محصولات خود را در آن به نمایش گذاشته‌اند.

استاندار اربیل در جریان مراسم افتتاحیه، با تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان، تاکید کرد که این نمایشگاه فرصتی طلایی برای بازتاب پتانسیل‌های واقعی بخش کشاورزی کوردستان است. وی، همچنین بر ادامه حمایت‌های دولت و ارائه تسهیلات لازم برای تقویت بخش خصوصی و ارتقای تولید ملی تاکید کرد.