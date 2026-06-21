۷۲ نفر در اثر انفجار مرگز گاز طبیعی قطر قطر زخمی و مفقود شدند

3 ساعت پیش

`وقوع انفجار در تأسیسات گاز مایع "رأس لافان" قطر ۵۴ زخمی و ۱۸ مفقود بر جای گذاشت؛ مقامات رسمی علت حادثه را نقص فنی در زمان راه‌اندازی کارخانه‌ی "بارزان" اعلام کردند.

وزارت کشور قطر روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی وقوع انفجار در منطقه‌ی صنعتی "رأس لافان"، ۵۴ نفر مجروح شده‌اند و عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقودشده همچنان ادامه دارد. این حادثه که در بزرگ‌ترین مرکز تولید گاز طبیعی مایع (LNG) جهان رخ داده، بار دیگر امنیت زیرساخت‌های انرژی در این کشور را با چالش مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این انفجار عصر روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در یکی از واحدهای عملیاتی کارخانه‌ی "بارزان" و در حین فرآیند آغاز به‌کار مجدد این مجموعه رخ داده است. تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و موفق به مهار آتش‌سوزی و کنترل وضعیت شدند.

اگرچه در ساعات نخستین وقوع حادثه، بیانیه‌های اولیه از نبود تلفات جانی خبر می‌دادند، اما با گذشت زمان و بررسی‌های دقیق‌تر، آمار مجروحان و مفقودان از سوی نهادهای ذی‌ربط به‌روزرسانی شد. وزارت کشور قطر تأکید کرده است که با وجود شدت انفجار، هیچ‌گونه نشت گاز یا مواد خطرناک که سلامت شهروندان و محیط‌زیست منطقه را تهدید کند، ثبت نشده است.

شرکت دولتی "قطر انرژی" در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رخداد ناشی از یک "نقص فنی عملیاتی" بوده است. این در حالی است که تأسیسات "رأس لافان" پیش از این در ماه مارس سال جاری میلادی، بر اثر حملات پهپادی منتسب به ایران که در پاسخ به اقدامات آمریکا و اسرائیل صورت گرفته بود، دچار خسارت‌های گسترده شده بود.

سعد بن شریده کعبی، وزیر انرژی قطر، پیش‌تر اشاره کرده بود که آسیب‌های ناشی از حملات ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، توان صادراتی گاز مایع این کشور را ۱۷ درصد کاهش داده است. به گفته‌ی این مقام رسمی، بازسازی کامل خسارت‌های واردشده به این تأسیسات راهبردی بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد. قطر که در کنار آمریکا، استرالیا و روسیه از بازیگران اصلی بازار انرژی جهان به شمار می‌رود، از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) و در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، با وقفه‌های متعددی در روند تولید و صادرات گاز مواجه شده است.