2 ساعت پیش

قرار است طی چند روز آینده خطوط هوایی اروپا پروازهای خود را به فرودگاه بین‌المللی اربیل از سر بگیرند.

"احمد هوشیار"، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که پروازهای اروپایی به مقصد اربیل از تاریخ ۳ ژوئیه (۱۳ تیرماه) امسال از سر گرفته خواهد شد.

وی، با اشاره به بهبود وضعیت هوانوردی گفت: در حال حاضر وضعیت پروازها تا حد زیادی به حالت عادی بازگشته است. ما کار خود را تنها با یک پرواز آغاز کردیم، اما تا ساعت ۱۲ بامداد امروز، ۴۷ پرواز در جدول برنامه‌های خود داریم. اکنون تنها شرکت‌های هواپیمایی اروپایی باقی مانده‌اند که پروازهای خود را به خاورمیانه و به‌ویژه عراق از سر بگیرند.

به دنبال تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، پروازهای خطوط هوایی به چند کشور خاورمیانه از جمله عراق و اقلیم کوردستان به طور کامل متوقف شده بود. اما اکنون با فروکش کردن تنش‌ها و کاهش اختلافات میان آمریکا و ایران، وضعیت پروازها در حال عادی‌سازی است.

احمد هوشیار در ادامه افزود: در سطح عراق، ما تنها فرودگاهی هستیم که خطوط هوایی اروپایی پروازهای مستقیم با آن برقرار می‌کنند. پیش از این قرار بود این شرکت‌ها از ۲۳ همین ماه پروازهای خود را آغاز کنند، اما اجرای این تصمیم تا سوم ماه ژوئیه به تعویق افتاد.

به گفته مدیر فرودگاه اربیل، هواپیمایی یونان در تاریخ ۳ ژوئیه پروازهای خود را به فرودگاه بین‌المللی اربیل از سر می‌گیرد و پس از آن شرکت هواپیمایی "یورو وینگز" پروازهای خود را به مقصد آلمان آغاز خواهد کرد؛ البته همان‌طور که احمد هوشیار اشاره می‌کند: این امر مشروط به عدم وقوع شرایط غیرمنتظره و اضطراری جدید است.