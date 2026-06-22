1 ساعت پیش

دولت اقلیم کوردستان در چارچوب تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی منابع درآمد و احیای بخش گردشگری، نقشه‌راه جدید سرمایه‌گذاری را که شامل ۲۴ طرح راهبردی در سراسر استان‌ها و حوزه‌های مستقل اداری می‌شود، اعلام کرد. این طرح‌ها با حمایت گروه سرمایه‌گذاری و سازمان گردشگری تهیه شده و زمین و امکانات زیرساختی لازم برای آنها تأمین شده است.

پیش از این مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در نمایشگاه گردشگری خاورمیانه اعلام کرد: «دولت ما با تمام توان برای فراهم کردن تسهیلات و سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش تلاش می‌کند تا به یک منبع درآمد مستمر برای اقلیم کوردستان تبدیل شود.»

نخست‌وزیر تأکید کرد که بخش گردشگری در معرفی کوردستان به جهان از لحاظ مردم، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای دلربای آن تأثیرگذار است و دولت در راستای آن به فراهم کردن تمام تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پایبند است.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان دهوک

استان دهوک که به «دهوک رنگین» شناخته شده است و طبیعت کوهستانی دلربای آن اشتهار جهانی دارد، در حال حاضر برای یک تحول بزرگ در بخش گردشگری زمینه‌سازی می‌کند. دولت اقلیم کوردستان در چارچوب طرح جامع جدید، سه فرصت‌ طلایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های فوق‌راهبردی این استان اعلام کرده است که سالانه از بیش از دو میلیون گردشگر استقبال می‌کند.

استان دهوک که در شمال غرب اقلیم کوردستان واقع شده است، مناطق ممتازی مانند شهرک تاریخی آمیدی، شهر آکری، گردشگاه تابستانی سولاو و سرسنگ، غار اینیشکی و دره شیرانه را دارد. این ویژگی‌های غنی استان دهوک را به فضایی مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری تبدیل کرده است.

طرح دره زاویته: یک گردشگاه تابستانی ترکیبی و پیشرفته

زاویته که با شمال شهر دهوک ۲۰ کیلومتر فاصله دارد به یکی از مناطق بسیار سرسبز و خنک شناخته شده است که در طول سال بازدیدکنندگان بسیاری دارد.

ویژگی‌ها: به رغم وجود غذا‌خوری و کافه‌های بسیار، منطقه نیاز بسیاری به گردشگاه تابستانی پیشرفته دارد. وجود تله‌کابین در قله کوه، طرح را چند برابر جذاب کرده است.

مساحت: ۱۹.۱۷۴ دونم (47,935 م2).

زیرساخت: جاده، برق، آب و اینترنت به طور کامل مهیا است.

سازه پیشنهادی: هتل و متل، فروشگاه و مرکز تجاری، شهر بازی برای کودکان، پارک بزرگ.

طرح کوه زاوا: گردشگری پانورامایی و مسکونی

کوه زاوا از معرفه‌های برجسته دهوک است که چشم‌اندازی پانورامایی بر سراسر شهر دارد. این مکان که فقط ۲۰ دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد، مأمنی پاک و آرام برای گردشگران است.

ویژگی‌ها: تله‌کابین و زمین‌های توسعه‌نیافته فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران در واکنش به بازار توسعه یافته گردشگری فراهم می‌کنند.

مساحت: ۵ دونم (12,185 م2).

سازه پیشنهادی: هتل کوهستانی، غذاخوری مدرن، فعالیت‌های هوازی و منطقه ویژه ورزش‌های آبی و خشکی.

طرح سد دهوک: کلبه‌های اقامتی و تفریح در ساحل دریاچه

سد دهوک که یک سد دوره‌ای است و ۱۵ دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد، از یک دریاچه بزرگ با ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب برخودار است.

ویژگی‌ها: این طرح به سرمایه‌گذار فرصت «اولین بهره‌گیری» را در بازاری ناشناخته می‌دهد. مناظر زیبای منطقه و مسیرهای کوهستانی، مکان را به نقطه‌ای جذاب برای علاقمندان به ریسک تبدیل می‌کند.

مساحت: ۰.۸ دونم (2,000 م2).

سازه پیشنهادی: احداث کلبه اقامتی در اطراف دریاچه، آلاچیق و فضای استراحت و توسعه فعالیت و تفریحات آبی.

شهر دهوک

مشوق‌های بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاران

دولت اقلیم کوردستان برای تضمین موفقیت این پروژه‌ها، مجموعه‌ای از تسهیلات و مشوق‌های قانونی و مالی را در نظر گرفته است:

تامین زمین: دولت زمین پروژه‌ها را تامین کرده و تمامی خدمات زیرساختی (راه، آب، برق، اینترنت) را به محل پروژه می‌رساند.

معافیت مالیاتی: سرمایه‌گذار به مدت ۱۰ سال از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض غیرگمرکی معاف خواهد بود.

معافیت گمرکی: تمامی مواد اولیه وارداتی به مدت ۵ سال از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌شوند.

مالکیت تام: سرمایه‌گذاران خارجی حق مالکیت ۱۰۰ درصدی پروژه خود را دارند.

بازگشت سرمایه: انتقال کامل سود و سرمایه اولیه حاصل از سرمایه‌گذاری به خارج از کشور مجاز است.

این فرصت‌ها در حال حاضر فعال هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی به نشانی (invest.gov.krd) یا مراجعه به دفاتر سازمان سرمایه‌گذاری، مراحل قانونی را آغاز کنند.