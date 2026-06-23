زمین و زیرساخت آماده است؛ فراخوان سرمایهگذاری در ۳ منطقه بکر اربیل
دولت اقلیم کوردستان در چارچوب تلاشها برای تنوعبخشی منابع درآمد و احیای بخش گردشگری، نقشهراه جدید سرمایهگذاری را که شامل ۲۴ طرح راهبردی در سراسر استانها و حوزههای مستقل اداری میشود، اعلام کرد. این طرحها با حمایت گروه سرمایهگذاری و سازمان گردشگری تهیه شده و زمین و امکانات زیرساختی لازم برای آنها تأمین شده است.
پیش از این مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در نمایشگاه گردشگری خاورمیانه اعلام کرد: «دولت ما با تمام توان برای فراهم کردن تسهیلات و سرمایهگذاری و توسعه این بخش تلاش میکند تا به یک منبع درآمد مستمر برای اقلیم کوردستان تبدیل شود.»
نخستوزیر تأکید کرد که بخش گردشگری در معرفی کوردستان به جهان از لحاظ مردم، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای دلربای آن تأثیرگذار است و دولت در راستای آن به فراهم کردن تمام تسهیلات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی پایبند است.
فرصتهای سرمایهگذاری در استان اربیل
استان اربیل که به عنوان یک مرکز تصمیمگیری سیاسی و پایتخت اقلیم کوردستان شناخته شده است، در حال حاضر برای تحولی بزرگ در بخش گردشگری زمینهسازی میکند.
استان اربیل در مرکز اقلیم کوردستان واقع شده است. به قلعه باستانیاش معروف است که یکی از قدیمیترین آثار باستانی جهان است که هنوز زندگی در آن جریان دارد. در کنار قلعه، مناره و بازارهای سنتی، مناطقی مانند شقلاوه، کوه سفین و منطقه سوران وجود دارند که اربیل را به یک مرکز مهم گردشگری و تفریحی تبدیل کردهاند.
طرح روستای چنیران: گردشگاه تابستانی مدرن در شقلاوه
چنیران یک روستای دلربا با مناظر زیبا است که اطراف آن را جنگل سبز احاطه کرده و در نزدیکی شقلاوه واقع شده است. این روستا در طول سال از هوای خنک برخوردار است و ۵۰ کیلومتر (حدود یک ساعت) با مرکز اربیل فاصله دارد.
ویژگیها: به فرودگاه بینالمللی اربیل نزدیک است. بکر بودن منطقه اهمیت ویژهای به آن داده است.
مساحت: ۲۰۰ دونم (50,000 م2)
زیرساخت: به جاده، برق، آب و اینترنت دسترسی دارد.
سازههای پیشنهادی: هتل، خانههای گردشگری، محل برگزاری مراسم، غذاخوری و استخر.
طرح تَوسکه؛ زیستگاه گردشگری در دامنه سفین
تَوسکه یک منطقه سرسبز و ممتاز در دامنه کوه سفین است. این مکان که ۴۷ کیلومتر با اربیل فاصله دارد. زیستگاهی مثالزدنی برای سپری کردن اوقات فراغت در طبیعت و فعالیتهای ریسکپذیر فراهم میکند.
ویژگیها: زمین آن در مالکیت وزارت کشاورزی و منابع آب قرار دارد و در طرح جامع گردشگری تثبیت شده است.
مساحت: ۱۶ دونم (40,000 م2).
سازه پیشنهادی: هتل و متل، روستای گردشگری، محل برگزاری جشنواره و فعالیتهای ورزشی.
طرح گوپال: مجموعه گردشگری در مسیر زاب بزرگ
منطقه گوپال در بخش دارهشَکران، یک منطقه راهبردی در مسیر اصلی اربیل – دهوک است. این منطقه مناظری زیبا بر روی رودخانه دارد و ترکیبی است از زیبایی طبیعت و کشاورزی بومی.
ویژگیها: به عنوان یک ایستگاه مهم گردشگری برای مسافران بین اربیل و دهوک برای همه فصلها در نظر گرفته میشود.
مساحت: 18 دونم (45,000 م2).
زیرساخت: در مسیر جاده آسفالت قرار گرفته و از خدمات برخوردار است.
سازه پیشنهادی: هتل و متل، سالن برگزاری کنسرت، نمایشگاه عرضه محصولات بومی و منطقه فعالیتهای شنی و آبی.
مشوقهای بیسابقه برای سرمایهگذاران
دولت اقلیم کوردستان برای تضمین موفقیت این پروژهها، مجموعهای از تسهیلات و مشوقهای قانونی و مالی را در نظر گرفته است:
تامین زمین: دولت زمین پروژهها را تامین کرده و تمامی خدمات زیرساختی (راه، آب، برق، اینترنت) را به محل پروژه میرساند.
معافیت مالیاتی: سرمایهگذار به مدت ۱۰ سال از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض غیرگمرکی معاف خواهد بود.
معافیت گمرکی: تمامی مواد اولیه وارداتی به مدت ۵ سال از پرداخت عوارض گمرکی معاف میشوند.
مالکیت تام: سرمایهگذاران خارجی حق مالکیت ۱۰۰ درصدی پروژه خود را دارند.
بازگشت سرمایه: انتقال کامل سود و سرمایه اولیه حاصل از سرمایهگذاری به خارج از کشور مجاز است.
این فرصتها در حال حاضر فعال هستند و سرمایهگذاران میتوانند از طریق وبسایت رسمی به نشانی (invest.gov.krd) یا مراجعه به دفاتر سازمان سرمایهگذاری، مراحل قانونی را آغاز کنند.