بانک مرکزی سوریه اعلام کرد اسکناس‌های قدیمی تا پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) اعتبار قانونی دارند

1 ساعت پیش

بانک مرکزی سوریه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تمامی اسکناس‌های قدیمی تا پایان ماه ژوئیه سال آینده میلادی در بازارهای این کشور دارای اعتبار قانونی بوده و در تمامی معاملات تجاری و پرداخت‌های مالی قابل استفاده هستند. طبق این اطلاعیه، شهروندان می‌توانند بدون نگرانی از ابطال ناگهانی، فعالیت‌های اقتصادی خود را با این اسکناس‌ها انجام دهند.

بانک مرکزی توضیح داد که پس از پایان مهلت تعیین‌شده در ژوئیه ۲۰۲۶، این اسکناس‌ها قدرت قانونی خود را در معاملات روزمره از دست می‌دهند، اما حق شهروندان برای تعویض آن‌ها محفوظ است. بر این اساس، فرآیند جمع‌آوری و تعویض پول‌های قدیمی در شعب بانک مرکزی سوریه تا ۵ سال آینده طبق سازوکارهایی که متعاقباً اعلام می‌شود، ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، دفتر پست در استان سویدا اعلام کرد که خدمات تعویض اسکناس‌های کاغذی قدیمی با پول جدید را آغاز کرده است. این اقدام به دستور استاندار سویدا و با هدف تسهیل در امور بانکی شهروندان و کاهش بار ترافیکی در مراکز اصلی صورت گرفته است.

در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴)، بانک مرکزی سوریه از چاپ و توزیع دراوهای جدید خبر داد که این اقدام به عنوان پایانی بر یک دوره‌ی تاریخی در اقتصاد این کشور توصیف شد. اسکناس‌های قدیمی که دهه‌ها در گردش بودند، علاوه بر نمادهای تاریخی، تصاویر حافظ اسد و بشار اسد را بر خود داشتند. با ورود پول‌های جدید، عملاً نمادهای متعلق به دوره‌ی حاکمیت حزب بعث از چرخه‌ی پولی سوریه حذف می‌شوند.