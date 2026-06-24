ترکیه مقصد اول گندم صادراتی اقلیم کوردستان
دولت اقلیم کوردستان عراق در اقدامی حمایتی تصمیم گرفته است تمام گندم مازاد کشاورزان را که از سوی دولت فدرال بغداد تحویل گرفته نمیشود، خریداری کرده و به خارج از کشور صادر کند؛ تصمیمی که با استقبال و اعلام آمادگی چندین شرکت بزرگ مواجه شده است.
دکتر محمد شکری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و رئیس کمیته بازاریابی گندم کشاورزان اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه در گفتگو با کوردستان٢٤ اعلام کرد: در راستای تلاشهای دولت برای پشتیبانی از بخش کشاورزی و پیرو دستور نخستوزیر جهت بازاریابی دسترنج کشاورزان، از شرکتهای اقتصادی خواسته شده است تا این محصولات را تحویل گرفته و روند صادرات آن را آغاز کنند.
وی، با اشاره به اینکه دو شرکت داخلی متعهد به خرید تمامی گندمهای باقیمانده شدهاند و هیچ محصولی روی دست کشاورزان نخواهد ماند، افزود: همزمان ۱۱ شرکت دیگر نیز درخواستهای خود را برای خرید و صادرات گندم ارائه دادهاند. برخی از این شرکتها محمولههایی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تن را بهویژه به مقصد بازارهای ترکیه صادر خواهند کرد، چرا که بررسیها نشان میدهد این بازارها قیمتهای بهتری را نسبت به سایر کشورها پیشنهاد میدهند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری تصریح کرد که تمامی مراحل اداری و بررسی پرونده شرکتها به پایان رسیده و طرح نهایی جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است. وی، تاکید کرد که دولت به دنبال بازارهای جدید برای محصولات اقلیم کوردستان است و اجازه نخواهد داد رنج و تلاش کشاورزان ضایع شود.
فرآیند تحویل گندم از دهم ماه جاری میلادی در ۱۳ سیلو آغاز شده و پیشبینی میشود تولید گندم اقلیم کوردستان در سال جاری به ۲ میلیون تن برسد. این در حالی است که دولت فدرال عراق تنها ۴۰۰ هزار تن از این محصول را پذیرا شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن مازاد است. امسال برای نخستینبار، سیستم نوبتدهی الکترونیکی برای تحویل گندم به سیلوها اجرا شده است؛ گفتنی است بیش از ۴۵ هزار کشاورز در اقلیم کوردستان روی زمینی به مساحت ۳ میلیون دونم (٧٥٠ هزار هکتار) به کشت گندم اشتغال دارند.