2 ساعت پیش

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان از آغاز مرحله‌به‌مرحله فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفتی و جدول زمان‌بندی بازگشت کامل آن‌ها به رونق تولید خبر داد. این اقدام پس از اتمام عملیات بازسازی و نوسازی میدان‌های نفتی صورت می‌گیرد که در حملات اخیر آسیب دیده بودند.

"پیشوا هورامانی"، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت نفتی "اچ‌کی‌ان" در حال حاضر تولید خود را با ظرفیت ۷ هزار بشکه در روز از سر گرفته و بر اساس برنامه، روز یکشنبه آینده نیز فعالیت‌های خود را در میدان نفتی "اتروش" آغاز خواهد کرد.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در خصوص وضعیت سایر شرکت‌ها افزود: شرکت "گلف کیستون" تولید خود را در میدان نفتی "شیخان" آغاز کرده است. همچنین مقرر شده است که شرکت "دی‌ان‌او" روز جمعه فعالیت‌های خود را در میدان‌های "تاوکی" و "فیشخابور" از سر بگیرد. از سوی دیگر، شرکت "هانت اویل" نیز در تاریخ ۸ ژوئیه به چرخه تولید بازخواهد گشت.

هورامانی، در پایان تصریح کرد که علت تأخیر در آغاز به کار برخی از این شرکت‌ها، حجم بالای خسارات وارده به میدان‌های نفتی در جریان حملات گذشته بوده است؛ چرا که بازسازی، آماده‌سازی و بازگرداندن این تأسیسات به شرایط عادی، نیازمند زمان و تمهیدات فنی بوده است.