گشایش در صادرات محصولات کشاورزی کوردستان به عراق

1 ساعت پیش

"قارمان مولود"، سخنگوی وزارت کشاورزی و منابع آبی دولت اقلیم کوردستان تأیید کرد که این وزارتخانه با وزارت کشاورزی عراق بر سر تقویم کشاورزی به توافق اولیه دست یافته‌اند و موانع پیش روی ارسال محصولات اقلیم کوردستان به سایر نقاط عراق برطرف می‌شود.

سخنگوی وزارت کشاورزی در گفتگو با "کوردستان۲۴" اظهار داشت: دولت عراق با ارسال ابلاغیه‌ای به تمامی ایست‌های بازرسی، به‌ویژه بازرسى‌های "موصل" و "مخمور"، دستور داده است تا اجازه ورود محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به شهرهای عراق داده شود؛ مشروط بر اینکه این محصولات وارداتی نبوده و تولید داخل خود اقلیم کوردستان باشند. در حال حاضر که فصل برداشت گوجه‌فرنگی در اقلیم کوردستان است، به کشاورزان و بازرگانان اجازه داده می‌شود تا محصولات خود را به شهرهای مختلف عراق ارسال کنند.

وی، همچنین افزود که هماهنگی و تفاهم خوبی میان وزارتخانه‌های کشاورزی اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق شکل گرفته و هر دو طرف به تقویم کشاورزی و توافقات فی‌مابین پایبند هستند.

از سوی دیگر، وزارت کشاورزی عراق در تاریخ ۲۳ حزیران (۳ تیر)، ابلاغیه‌ای را به سازمان گذرگاه‌های مرزی ارسال کرده است که بر اساس آن، به دلیل وفور محصولات داخلی به‌ویژه در اقلیم کوردستان، واردات ۳۵ قلم کالا و محصول کشاورزی به کشور ممنوع شده است. از شاخص‌ترین این اقلام می‌توان به ممنوعیت واردات گوجه‌فرنگی، پیاز، برگ مو، عسل، دنبه، گاو و گاومیش و چندین محصول دیگر اشاره کرد.