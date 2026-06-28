شرکت «اچکیان» تولید نفت در میدان اتروش را ازسرگرفت
بازگشت تمام شرکتهای نفتی به اقلیم کوردستان تا پایان هفته
شرکت نفتی "اچکیان" تولید نفت در میدان نفتی "اتروش" واقع در اقلیم کوردستان را ازسرگرفت. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است تا پایان هفته جاری تمامی شرکتهای نفتی دیگر نیز فعالیت خود را در اقلیم کوردستان از سر بگیرند که با این اقدام، پیشبینی میشود سطح تولید روزانه نفت به ۱۷۰ هزار بشکه برسد.
امروز یکشنبه (۲۸ حوزیران ۲۰۲۶ / ۷ تیر ۱۴۰۵)، شرکت "اچکیان" رسماً تولید نفت در میدان اتروش را آغاز کرد. این گام پس از آن برداشته میشود که طی روزهای گذشته، مجموعهای از شرکتهای بینالمللی دیگر نیز به محل کار خود بازگشته و روند تولید را ازسرگرفتهاند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، طی روزهای اخیر شرکت "دیاناو" در میدانهای "تاوکی" و "پیشابور" و همچنین شرکت "گلف کیستون" فعالیتهای تولیدی خود را آغاز کردهاند. همزمان، قرار است شرکت "هانت اویل" در تاریخ ۸ تموز (ژوئیه) آینده کار خود را از سر بگیرد و مابقی شرکتها نیز طبق یک برنامه مدون و در چند مرحله به چرخه تولید بازگردند.
از مجموع ۱۱ شرکت فعال در حوزه نفت اقلیم کوردستان، فعالیت ۸ شرکت به دلیل توقف صادرات به حالت تعلیق درآمده بود. با ازسرگیری فعالیتها، این شرکتها قادر خواهند بود روزانه نزدیک به ۱۷۰ هزار بشکه نفت تولید کنند.
در حال حاضر ۸ میدان بزرگ تولید نفت در اقلیم کوردستان فعال هستند که عبارتند از میدانهای (خورمله، تاوکی و پیشابور، شیخان، اتروش، سرسنگ، اربیل و بجیل-حریر).
صادرات نفت اقلیم کوردستان از مه ۲۰۲۳ متوقف شده است؛ امری که خسارتهای میلیارد دلاری به بودجه و اقتصاد اقلیم کوردستان و کل عراق وارد کرده است. اکنون ازسرگیری تولید داخلی نفت، گام مهمی برای کاهش و جبران این زیانهای اقتصادی تلقی میشود.