Li Silêmaniyê Festîvala Kurtefîlman a Kurdî tê lidarxistin

Navenda Nûçeyan (K24) – Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî ya Silêmaniyê amadekariya "Festîvala Kurtefîlman a Kurdî" dike. Di festîvalê de ku dê li "City Cinema" were lidarxistin, gelek kurtefîlmên hunerî û belgefilm dê bên nîşandan û 11 xelat werin dabeşkirin.

Berdevkê Festîvala Kurtefîlman a Kurdî Kawan Ezîz îro 11ê Adarê ji Kurdistan24ê ew diyar kir, pîvanên taybet ji bo beşdariya fîlman hatine danîn; divê fîlmên çîrokî (hunerî) ji 29 xulekan û belgefilm jî ji 40 xulekan dirêjtir nebin.

11 xelat dê werin dabeşkirin

Kawan Ezîz bal kişand ser xelatên festîvalê û got: "Li gorî pêvan û standardên festîvalên cîhanî, me 11 xelat amade kirine. Ji van, 10 xelat di kategoriyên cuda de ne û ji aliyê lijneya dadweriyê ve têne destnîşankirin. Xelata 11emîn jî 'Xelata Rêzlênanê' ye ku ji aliyê serok û serpêrştiyarê festîvalê ve ji hunermendekî/e serkeftî yê qada sînemayê re tê dayîn."

Fîlmên ku hatine hilbijartin

Berdevkê festîvalê navên hinek kurtefîlmên ku ji bo beşdariyê hatine hilbijartin weha rêz kirin:

- Bergdirû – Derhêner: Berzan Yûnis

- Cejn – Derhêner: Newîd Zarê

- Sema ji bo Azadiyê – Derhêner: Salim Selawatî

- Şopa Pêyên Mêriyan – Derhêner: Umîd Guç

- Çi Rû Da! – Derhêner: Rêber Raber

- Perjîn – Derhêner: Sakar Osman

- Lêgerîn – Derhêner: Mahsum Taşkin

- Kur – Derhêner: Saman Husênpûr

- Morî – Derhêner: Yaqûp Tekîn Tangak

Festîvala Kurtefîlman a Kurdî biryar e di 4ê Nîsana 2026an de li bajarê Silêmaniyê dest pê bike û dê sê rojan berdewam bike.

 
