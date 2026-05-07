Dadgeheke Bexdayê biryara dawî li ser tawanbarekî Enfalê dide
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Dadgeha Resafe ya Bexdayê, rûniştina dawî ya dadgehkirina tawanbar Ajaj Ahmed Herdan Tekrîtî, ku wekî "Celadê Nugra Selman" tê naskirin, birêve diçe. Tê payîn ku dadwer îro cezayê wî bibire.
Li gorî peyamnêrê Kurdistan 24ê li Bexdayê, îro 7ê Gulana 2026an, dadgehkirina Ajaj Ahmed Herdan birêve diçe. Tê çaverêkirin ku dadwer biryara dawî li ser dozê bide, bi taybetî piştî ku tawanbar di qonaxên lêpirsînê de, li beşek ji tawanên xwe yên li dijî qurbaniyên Enfalê mikur hatiye.
Malbatên enfalkiriyan li benda dadperweriyê ne
Ji bo şahidiya vê kêliyê, derdora 221 kes ji malbatên enfalkiriyan ên ji Germiyan, Xurmatû, Silêmanî û Hewlêrê li dadgehê amade dibin, da ku ji nêz ve bibînin ka dê dadgeh çawa cezayê wî kesî bide ku bi salan êşkenceyên herî hov li xizmên wan kiriye.
'Celadê Nugra Selman' kî ye û tawanên wî çi ne?
Ajaj Ahmed Herdan Tekrîtî, fermandarekî leşkerî yê rejîma Beisê li zindana navdar a "Nugra Selman" li parêzgeha Semawayê bû. Ew bi hovîtiya xwe dihat naskirin. Di nav tawanên wî de ev hene:
- Eşkencekirina girtiyan bi hiştina wan di bin tîrêjên tîna rojê ya çolê de.
- Kuştin û binaxkirina mirovan bi zindî.
- Destdirêjiya li ser jinên girtî yên Kurd.
Piştî 37 salan hat girtin
Ajaj Ahmed piştî rûxandina rejîma Beisê di sala 2003an de, ber bi Sûriyeyê ve reviyabû û li nêzî Şamê bicih bûbû. Du kurên wî ku endamên El-Qaîdeyê bûn, di şer de hatibûn kuştin.
Dezgeha Ewlehiya Niştimanî ya Iraqê, piştî operasyoneke sîxurî ya hûr ku 6 meh ajot, di tîrmeha 2025an de karî wî tawanbarî li parêzgeha Selahedînê bigire.