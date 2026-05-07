Mesrûr Barzanî û Jan Jambon tekezî li ser parastina aştî û aramiya navçeyê kirin
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 7ê Gulanê di peywendiyeke telefonî de ligel Cîgirê Serokwezîr û Wezîrê Darayî yê Belcîkayê Jan Jambon,, pêşxistina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Şahnişîna Belcîkayê û guhertinên dawî yên rewşa giştî ya li Iraq û herêmê gotûbêj kirin.
Serokê Hikûmetê spasiya piştevaniya Belcîka û welatên Ewropayê kir, bi taybetî di alîkarîkirina Herêma Kurdistanê de ji bo rûbirûbûna gef û metrsiyên terorîstên DAIŞê.
Cîgirê Serokwezîr û Wezîrê Darayî yê Belcîkayê, piştevaniya welatê xwe ya ji bo asayîş û aramiya Herêma Kurdistanê nîşan da.
Her du alî li ser giringiya parastina aştî û aramiya navçeyê hevrabûn.