DAİŞ’lilerin ailelerini Kürdistani bölgelere yerleştirme planı!

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Irak’ta bazı yetkililer tarafından terör örgütü DAİŞ mensuplarının ailelerinin Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelere yerleştirilmesi için çalışma yürüttüğü belirtildi.

K24’ün ulaştığı Irak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış belgeye göre, DAİŞ’lilerin ailelerinin Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelere yerleştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Belgeye göre, kamplarda yaşayan DAİŞ’lilerin aileleri kayıt altına alınıp, 140’ıncı madde kapsamındaki bölgelerdeki adresler üzerinden gıda formları oluşturuluyor.

Söz konusu belgede, çalışmanın 140’ıncı Madde Komisyonu’nun onayı dahilinde hazırlandığıyla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmezken, Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerin demografisini değiştirme planının bir parçası olduğu düşünülüyor.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler Irak güçlerinin kontrolüne geçmişti.