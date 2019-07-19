İmamoğlu ile görüşen Xero Abbas: Kürtçe sanatsal çalışmalar olacak

Ercan Dağ / İstanbul

Ünlü Kürt müzisyen Xero Abbas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında K24’e açıklamalarda bulundu.

Xero Abbas, İstanbul’da milyonlarca Kürdün yaşadığını fakat kültür ve sanat alanında beklenilen hizmeti göremediklerini belirtti. Belediyelerin bu konularla ilgili üstlenmeleri gereken görev ve sorumluluklara vurgu yapan Abbas, bahsi geçen konularla ilgili İmamoğlu’yla sohbet etme fırsatı bulduklarını ve İmamoğlu’ndan yeni dönem ajandasında Kürtçe kültür ve müzik çalışmalarına yer verileceği yanıtını aldığını söyledi.

Seyahat amaçlı geldiği İstanbul’da İmamoğlu ile tesadüfen bir mekânda karşılaştıklarını belirten Xero Abbas, yeni görevi dolayısıyla tebrik ve başarı temennisinde bulunup Kürt kültürü ve müziği üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

İmamoğlu’nun Kürtçe şarkıları beğendiğini aktaran Abbas, “Türkiye’de barış süreci bittikten sonra Kürtçe kültürel faaliyetlerde bulunan birçok kurumun kapatıldığını ve sanatsal çalışmaların durma noktasına geldiğini İmamoğlu’na belirttim. Yaklaşık 6 milyon Kürt’ün yaşadığı bir şehir olan İstanbul gibi dünyaca önemli bir metropolde belediye bünyesinde Kürt kültürü ve sanatı ile ilgili çalışmaların olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ve bunun için çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdim. İmamoğlu gayet olumlu ve ciddi bir yaklaşım sergiledi. Kendisinin göreve yeni geldiğini ve birtakım çalışmaların ardından Kürtçe sanatsal etkinlikler için çalışmaların yapılacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Kürt müzisyen, İmamoğlu ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra olumlu, olumsuz çok sayıda eleştiri alması ile ilgili de şöyle konuştu: “Beni methedenin de yerenin de başımın üstünde yeri var. Farklı görüşlere, düşüncelere ve eleştiriye açık bir insanım. Dar çerçeve içerisinde hareket etmek kişiye, topluma bir fayda sağlamaz bu çerçeveyi terk etmemiz lazım. Birçok milletin sanatını uluslararası camiada iyi bir seviyeye taşımak için sanatçılarına verdiği değerin iyi idrak edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Ekim ayında İstanbul’da büyük bir konser vereceğini belirten Abbas, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Zaho’da konser vermeyi planladığını da dile getirdi.