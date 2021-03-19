Dr. Şevki: Kürtler birleşirse Afrin’deki planlar çöker

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan akademisyen Dr. Ahmed Şevki, Rojava’nın Afrin kentinin işgal edilmesinin 3’üncü yıldönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Afrin’in işgal ve talan edilmesinin üzerinden 3 yıl geçti” diyen Dr. Ahmed Şevki, “Ne yazık ki bazı Kürt partileri de Afrin’in işgal planına gizli bir şekilde dahil oldu. Kent 3 yıldır çete gruplarca çevrelenmiş durumda ve Afrin’i hedef alan terörist gruplar bugün ‘Suriye Ulusal Ordusu’ olarak isimlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Afrin’in Kürtlerin toprağı olduğunu anımsatan Dr. Şevki, “Afrin’in Türkiye toprağı olduğunu söyleyenler var; Kürtler, Türklerden bin 700 yıl önce bu topraklardaydı” diye konuştu.

Rojava’daki siyasi tarafların tutumları hakkında da konuşan Dr. Ahmed Şevki, “Siyasi taraflar hiçbir şey yapmadı. Afrin’in Türklerin elinden alınması için bilinçli ve güçlü bir çalışma yapılması gerekir. Ayrıca biz Rojavalı Kürtlerin Türkiye’yle hiçbir sorunu yok, sorunu Türkiye yarattı” dedi.

Rojava’da uygulanan planların başarıya ulaşmaması için Kürtlerin birlik olması ve siyasi tarafların bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Şevki, “Kürtler gerçek anlamda birbirini kollar, birlik olur ve ikiye bölünmezse bu planlar çökecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan bölgede ve genel olarak Ortadoğu’da yeni bir siyasi anlayışın başladığını söyleyen Şevki, bu siyasi planların uygulanacağını ifade etti.

Afrin, 18 Mart 2018 yılında Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçti. Silahlı kişilerin Afrin’e girmesiyle birlikte 300 binden fazla kişi yerlerini terk etmek zorunda kaldı.