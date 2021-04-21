‘Kamışlo’daki çatışma rejim ve Rusya’nın çıkarına değil’

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan siyasi yorumcu Ferid Sadun dün akşam Rojava’nın Kamışlo kentinde Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmayı değerlendirdi.

Çatışmaların Suriye rejiminin ve Rusya’nın çıkarına olmadığını ifade eden Sadun, "Bölgede iki taraf arasında her zaman bir sorun var. Daha öncede de çatışma çıktı fakat şu ana kadar hiçbir çözüm bulunamadı" dedi.

Ulusal Savunma Güçleri’nin Arap şeyhlerine bağlı olduğunu vurgulayan Sadun, şunları kaydetti:

“Ulusal Savunma Güçleri ortak bir güç değildir, birkaç gruptan oluşuyor ve her biri Kamışlo’nun güneydoğusunda yaşayan Arap şeyhleri tarafından yönetiliyor. Asayiş güçleri ile çatışma çıktığı zaman diğer gruplar müdahale etmiyor. Çıkan çatışmayla ilgili şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı.”

Kamışlo'daki çatışmanın siyasi olduğunu savunan Kürt siyasi yorumcu Sadun şunları söyledi:

"Bu çatışmanın temeli askeri olmaktan çok siyasidir. Çatışmaların arkasında Suriye rejiminin veya Rusya'nın olacağına inanmıyorum çünkü yakında Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve bu bölgede çatışma olması Suriye ve Rusya’nın çıkarına değildir. Aksine bunlar bölgenin sakin olmasını istiyorlar. Özellikle Tey Mahallesi’nde yaşayanların çoğu Arap ve rejimi destekliyorlar.”

Sadun son olarak, çatışmaların tekrarlanmaması ve sorunun çözümü için Suriye’ye yönelik kapsamlı bir siyasi çözümün olması gerektiği vurguladı.

Dün akşam Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi.

Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 5 kişinin öldüğü ve yaralılarının da olduğu belirtiliyor.